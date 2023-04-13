Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ущерб на 45,5 млн тенге: преступную схему выявили в ТОО "Богатырь Көмір"

Ущерб на 45,5 млн тенге: преступную схему выявили в ТОО "Богатырь Көмір" Фото: samruk-energy.kz
Преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" города Экибастуза пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО, которые на системной основе совершали хищения товарно-материальных ценностей, причинив материальный ущерб на сумму 45,5 млн тенге.

"Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитацию их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали", – говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, похищенные двигатели и КПП на грузовые автомашины изъяты.

"В связи с их полным раскаянием и признанием вины судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде "домашнего ареста". Досудебное расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в интересах следствия разглашению не подлежит.

Новость по теме

Поддельные 10 тысяч тенге сбывали в Алматы

Ранее сообщалось, что Департаментом АФМ по Алматы пресечена преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 тыс. тенге.

Читайте также

Даниал Ахметов о новых владельцах ТЭЦ в Риддере: Ничего не делают

Токаев назначил зампредседателей КНБ

Владелец производителя пива потерял 5 млрд долларов после партнерства с транс-активистом

Динара Халдарова
АФМ РК Казахстан Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления