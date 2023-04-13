Ущерб на 45,5 млн тенге: преступную схему выявили в ТОО "Богатырь Көмір"

Преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" города Экибастуза пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО, которые на системной основе совершали хищения товарно-материальных ценностей, причинив материальный ущерб на сумму 45,5 млн тенге.

"Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитацию их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали", – говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, похищенные двигатели и КПП на грузовые автомашины изъяты.

"В связи с их полным раскаянием и признанием вины судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде "домашнего ареста". Досудебное расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в интересах следствия разглашению не подлежит.

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