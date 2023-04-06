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Законодательство РК

Поддельные 10 тысяч тенге сбывали в Алматы

купюры Фото: Zakon.kz
Преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает Zakon.kz.

Во время обыска нашли и изъяли вещественные доказательства: поддельные денежные купюры, мобильные телефоны и другие предметы. 


Одного фигуранта поместили под стражу. Второго подозреваемого разыскивают. Устанавливается причастность других лиц. По факту проводится досудебное расследование. 

Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане, рассказали в Национальном банке Казахстана. 

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