Поддельные 10 тысяч тенге сбывали в Алматы
Фото: Zakon.kz
Преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает Zakon.kz.
Во время обыска нашли и изъяли вещественные доказательства: поддельные денежные купюры, мобильные телефоны и другие предметы.
Одного фигуранта поместили под стражу. Второго подозреваемого разыскивают. Устанавливается причастность других лиц. По факту проводится досудебное расследование.
Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане, рассказали в Национальном банке Казахстана.
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