Киану Ривз вновь подтвердил звание "простого парня"

Киану Ривз побывал на чужой свадьбе в Великобритании в 2022 году. Он рассказал об этом случае и отверг обвинения в прибытии на торжество без приглашения, сообщает Zakon.kz.

Сама свадьба проходила в отеле Fawsley Hall Hotel & Spa, а женихом и невестой были Никки и Джеймс Роуднайт.



Молодожены были в полном восторге от того, что на свадьбу пришел один из самых узнаваемых актеров в мире.

Недавно главный исполнитель роли Джона Уика в одноименном фильме появился на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ведущий Джимми Фэллон утверждал, что Киану явился и влез на свадьбу пары без приглашения, однако Ривз пояснил, что его спросили, не хочет ли он присоединиться.

"Я не врывался туда. Меня пригласили эти люди, чтобы сделать фото. Ко мне подошел жених и спросил, не хочу ли я сфотографироваться с гостями. Я сказал: "Конечно". Киану Ривз

После выхода эпизода шоу Никки Роуднайт была потрясена тем, что Киану вспомнил об их свадьбе, хотя мог использовать время, чтобы прорекламировать новую часть "Джона Уика".

"Это просто показывает, насколько он хороший парень, и нам повезло испытать это лично. Услышать, как он рассказывает историю о дне нашей свадьбы Джимми Фэллону девять месяцев спустя, было странно. Мы до сих пор получаем сообщения от людей об этом, а наши свадебные фотографии появляются на всех телешоу. Мы обычные люди, с нами не случается ничего подобного, все это было очень странно". Никки Роуднайт

Ее муж Джеймс Роуднайт рассказал о встрече с актером.

"Я пожал ему руку, сказал, что это день моей свадьбы, и что было бы здорово, если бы он мог прийти на прием позже. Он сказал "поздравляю" и был просто удивительно дружелюбным и приземленным". Джеймс Роуднайт

Супруги отметили, что присутствие Киану Ривза было "вишенкой на вершине торта и без того волшебного дня".