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Киану Ривза ограбили в США

актер Фото: Instagram/keanu.reevesss.official
Правоохранительные органы Лос-Анджелеса заявили о том, что грабители проникли в дом актера Киану Ривза, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала TMZ, грабители в лыжных масках ворвались в дом, но успели скрыться до прибытия полиции. Через несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего полицейские снова приехали к дому актера.

Как уточняется, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно несколько мужчин в лыжных масках. Преступники украли огнестрельное оружие, уточнил портал. В момент ограбления актера не было дома.

Киану Ривз известен зрителям по кинофраншизам "Матрица" и "Джон Уик", а также фильмам "Мой личный штат Айдахо", "Адвокат дьявола" и "Константин: Повелитель тьмы".

Ранее сообщалось, что Киану Ривз вновь подтвердил звание "простого парня".

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