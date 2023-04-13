Аким ВКО Даниал Ахметов рассказал, как держит пост

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поделился преимуществами соблюдения поста и рассказал о позитивных изменениях, которые происходят в организме человека во время Оразы, сообщает Zakon.kz.

Даниал Ахметов сам соблюдает пост.



"В 2016 году лауреат Нобелевской премии доказал пользу мусульманского поста. Ораза очищает наш организм, это теперь точно установлено Нобелевским комитетом. Японские ученые также считают, что аутофагия, то есть интервальное голодание, предотвращает старение организма", – сказал Даниал Ахметов.

На вопрос журналистов о том, не сложно ли ему в таком плотном графике держать пост, аким добавил, что никаких трудностей для него нет.





"Все проходит очень хорошо и легко. Ораза меняет мысли и чувства человека, организм обновляется", – добавил глава региона.

Cвященный месяц Рамазан начался 23 марта и закончится 20 апреля. Ораза айт выпадает на 21 апреля, а ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 18 апреля. Первый день Курбан айта, который длится три дня, приходится на 28 июня.