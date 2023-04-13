Владелец производителя пива потерял 5 млрд долларов после партнерства с транс-активистом
По данным Dow Jones Market Data Group, акции Anheuser-Busch упали на 4,7%, что привело к снижению рыночной стоимости транснациональной пивоваренной компании с 132,38 млрд долларов до 127,13 млрд долларов. 12 апреля акции производителя пива потеряли более 1,5%.
Многие консерваторы обратились к пользователям соцсетей и объявили, что будут бойкотировать продукт. Среди возмущенных был рок-музыкант Кид Рок. Он опубликовал видео с расстрелом банок пива. Кантри-музыкант Трэвис Тритт заявил, что продукция Anheuser-Busch больше не будет продаваться на его концертах.
Издание Beer Business Daily также проанализировало первые данные по продажам, которые упали после объявления о сотрудничестве компании с транс-активистом. Они связались с дистрибьюторами, которые заявили, что продажи упали особенно сильно в сельских районах США.
Сама транс-активист Дилан Малвэни заявила, что недоброжелатели часто искажают ее слова, чтобы нацелиться на трансгендерное сообщество. Она заявила, что ни о чем не жалеет и рада, что стала представителем трансгендеров.