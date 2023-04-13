Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Владелец производителя пива потерял 5 млрд долларов после партнерства с транс-активистом

транс-активист Фото: Instagram/dylanmulvaney
Владелец Bud Light компания Anheuser-Busch потеряла 5 млрд долларов спустя несколько дней после начала сотрудничества с транс-активистом Диланом Малвэни, сообщает Zakon.kz.

По данным Dow Jones Market Data Group, акции Anheuser-Busch упали на 4,7%, что привело к снижению рыночной стоимости транснациональной пивоваренной компании с 132,38 млрд долларов до 127,13 млрд долларов. 12 апреля акции производителя пива потеряли более 1,5%.

Многие консерваторы обратились к пользователям соцсетей и объявили, что будут бойкотировать продукт. Среди возмущенных был рок-музыкант Кид Рок. Он опубликовал видео с расстрелом банок пива. Кантри-музыкант Трэвис Тритт заявил, что продукция Anheuser-Busch больше не будет продаваться на его концертах.

Издание Beer Business Daily также проанализировало первые данные по продажам, которые упали после объявления о сотрудничестве компании с транс-активистом. Они связались с дистрибьюторами, которые заявили, что продажи упали особенно сильно в сельских районах США.

Сама транс-активист Дилан Малвэни заявила, что недоброжелатели часто искажают ее слова, чтобы нацелиться на трансгендерное сообщество. Она заявила, что ни о чем не жалеет и рада, что стала представителем трансгендеров.

Читайте также

Даниал Ахметов о новых владельцах ТЭЦ в Риддере: Ничего не делают

Токаев назначил зампредседателей КНБ

Контрабандные лекарства на 43,4 млн тенге пытались ввезти в Казахстан из Индии

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления