Как подготовить генеральную схему газификации страны, рассказали в Минэнерго

Министерство энергетики подготовило приказ "Об утверждении Правил подготовки генеральной схемы газификации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Генеральная схема газификации РК – это документ, определяющий экономически обоснованные стратегические направления развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения потребителей республики и основные мероприятия, подлежащие осуществлению для развития газовой отрасли путем использования в качестве топлива товарного и сжиженного нефтяного газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектах.

Схема разрабатывается в три этапа:

формирование региональной схемы акиматами областей, городов республиканского значения, столицы;

формирование схемы уполномоченным органом;

утверждение схемы уполномоченным органом.

Акимы областей и городов представляют на рассмотрение Межведомственной комиссии по подготовке генеральной схемы газификации РК, создаваемой при уполномоченном органе, региональные схемы газификации.

Схема разрабатывается с учетом приоритетности:



обеспечения внутренних потребностей республики в товарном и сжиженном нефтяном газе на основе прогнозного баланса производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа;

использования бытовыми и коммунально-бытовыми потребителями товарного газа, в том числе полученного в процессе регазификации сжиженного природного газа.

Региональные схемы газификации разрабатываются на основании результатов рейтинговой оценки привлекательности газификации регионов в соответствии с методикой рейтинговой оценки.

В региональных схемах газификации отражаются:



эксплуатируемые объекты, потребляющие газ, объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию, с указанием сроков ввода;

источники потребления газа на объектах;

вид газа (товарный или сжиженный нефтяной), планируемого к использованию при газификации, с экономическими обоснованиями преимуществ его использования;

населенные пункты, планируемые к газификации;

объекты, газификация которых экономически нецелесообразна до 2015 года с указанием соответствующих обоснований.

При разработке региональной схемы осуществляются следующие мероприятия:



проведение сбора и анализа текущих социально-экономических и природно-хозяйственных показателей регионов, влияющих на привлекательность газификации;

проведение анализа существующей ресурсной базы, необходимой для удовлетворения внутренних потребностей в товарном и сжиженном нефтяном газе;

определение прогнозных значений основных показателей баланса товарного и сжиженного нефтяного газа по оптимистическому, пессимистическому и реальному сценариям;

проведение сравнительного анализа рынка альтернативных источников энергии;

разработка схемы расположения существующих и планируемых к строительству магистральных газопроводов;

проведение оценки объема инвестиций, необходимого для газификации каждого анализируемого региона;

проведение рейтинговой оценки привлекательности внутри регионов республики.

На заседаниях Комиссии рассматриваются региональные схемы газификации и заключения государственных органов и рабочего органа и вырабатываются рекомендации по доработке региональных схем или по их включению в состав схемы.

Схема содержит:

экономически обоснованные стратегические направления развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения потребителей республики;

основные мероприятия, подлежащие осуществлению для развития газовой отрасли путем использования в качестве топлива товарного или сжиженного нефтяного газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектах;

схему размещения существующих и планируемых к строительству объектов систем газоснабжения;

перечень и техническую характеристику планируемых к строительству, модернизации или реконструкции объектов систем газоснабжения;

необходимые финансовые ресурсы и их источники, перспективные ресурсы товарного и сжиженного нефтяного газа;

схему поставок газа по существующим и планируемым к строительству объектам систем газоснабжения;

сроки реализации схемы на перспективу.

В рамках схемы формируется и утверждается уполномоченным органом перечень наиболее привлекательных для газификации регионов, содержащий следующую информацию:

наименование проекта газификации;

ответственный государственный орган;

регион, в котором планируется реализация проекта;

заявитель проекта;

предварительные показатели экономической привлекательности реализации проекта;

предполагаемые социально-экономические последствия, в случае принятия проекта;

предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта, и источники финансирования;

предполагаемые сроки реализации проекта.

После одобрения схемы Комиссией уполномоченным органом подготавливается проект приказа министра энергетики РК об утверждении генеральной схемы газификации Республики Казахстан.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 26 апреля.