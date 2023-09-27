В Казахстане утвердили правила подготовки генеральной схемы газификации страны

Приказом Минэнерго от 22 сентября 2023 года утверждены Правила подготовки генеральной схемы газификации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Схема разрабатывается в два этапа:

формирование региональной схемы газификации акиматами областей, городов республиканского значения, столицы;

формирование и утверждение схемы уполномоченным органом.

Региональные схемы газификации формируются акиматами областей, городов республиканского значения, столицы в течение шести месяцев.

После формирования региональных схем газификации акимы обеспечивают представление на рассмотрение Межведомственной комиссии по подготовке генеральной схемы газификации РК, создаваемой при уполномоченном органе, региональных схем газификации.

Комиссию возглавляет руководитель уполномоченного органа. В состав комиссии входят представители уполномоченных органов в областях коммунального хозяйства, промышленной безопасности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, уполномоченных органов, осуществляющих руководство и межотраслевую координацию в областях государственного планирования, экономического развития, выработки и формирования бюджетной политики, местных исполнительных органов.

Рабочим органом комиссии является структурное подразделение уполномоченного органа, ответственное за проведение политики в области газа и газоснабжения.

Схема разрабатывается с учетом приоритетности:

обеспечения внутренних потребностей республики в товарном и сжиженном нефтяном газе на основе прогнозного баланса производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа;

использования бытовыми и коммунально-бытовыми потребителями товарного газа, в том числе полученного в процессе регазификации сжиженного природного газа.

Региональные схемы газификации разрабатываются на основании результатов рейтинговой оценки привлекательности газификации регионов в соответствии с расчетами рейтинговой оценки привлекательности газификации регионов, приведенными в приложении к правилам.

В региональных схемах газификации отражаются:

эксплуатируемые объекты, потребляющие газ, объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию, с указанием сроков ввода;

источники потребления газа на объектах, указанных выше;

вид газа (товарный или сжиженный нефтяной), планируемого к использованию при газификации, с экономическими обоснованиями преимуществ его использования;

населенные пункты, планируемые к газификации;

объекты, газификация которых экономически нецелесообразна до 2030 года, с указанием соответствующих обоснований.

Для проведения расчетов в рамках рейтинговой оценки создается обновляемая и дополняемая информационная система, позволяющая оценить целесообразность и привлекательность газификации каждой отдельно взятой административно-территориальной единицы (района) Республики Казахстан на основе рейтинговой оценки.

При разработке региональной схемы газификации осуществляются следующие мероприятия:

проведение сбора и анализа текущих социально-экономических и природно-хозяйственных показателей, влияющих на привлекательность газификации регионов;

проведение анализа существующей ресурсной базы, необходимой для удовлетворения внутренних потребностей республики в товарном и сжиженном нефтяном газе;

определение прогнозных значений основных показателей баланса товарного и сжиженного нефтяного газа по оптимистическому, пессимистическому и реальному сценариям;

проведение сравнительного анализа рынка альтернативных источников энергии;

разработка схемы расположения существующих и планируемых к строительству магистральных газопроводов;

проведение оценки объема инвестиций, необходимого для газификации каждого анализируемого региона;

проведение рейтинговой оценки привлекательности внутри регионов.

Региональные схемы газификации Республики Казахстан представляются членам комиссии, которые обеспечивают их рассмотрение в соответствующих государственных органах и организациях и подготовку заключения по вопросам компетенции в месячный срок со дня получения схемы.

Также на заседаниях комиссии вырабатываются рекомендации по доработке региональных схем газификации или по их включению в состав схемы.

После одобрения региональных схем газификации уполномоченным органом формируется Схема и представляется на рассмотрение комиссии.

Схема содержит:

схему размещения объектов систем газоснабжения;

перечень и техническую характеристику планируемых к строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов систем газоснабжения;

необходимые финансовые ресурсы и их источники, перспективные ресурсы товарного и сжиженного нефтяного газа;

схему поставок газа по существующим и планируемым к строительству объектам систем газоснабжения.

В рамках схемы уполномоченным органом определяется перечень наиболее привлекательных для газификации регионов.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2023 года.