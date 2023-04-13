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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 апреля

тенге, доллары Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 13 апреля 2023 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,97 тенге, евро – 494,92 тенге, рубля – 5,52 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 450 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,58 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 498 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 498 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге.

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