Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,97 тенге, евро – 494,92 тенге, рубля – 5,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,58 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге.