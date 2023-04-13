Какие меры безопасности применяют органы внутренних дел при защите лиц

Министр внутренних дел приказом от 7 апреля 2023 года утвердил Правила осуществления мер безопасности органами внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Так, органы внутренних дел применяют меры безопасности в отношении лиц, участвующих в уголовном процессе, членов их семей и близких родственников и иных участников уголовного судопроизводства путем применения установленных законом о госзащите мер безопасности.

Основанием для осуществления мер безопасности является мотивированное постановления органа, принимающего решение о применении мер безопасности. Подразделение, осуществляющее меры безопасности, самостоятельно, в пределах своей компетенции, избирает предусмотренные законом о госзащите необходимые меры безопасности.

В частности, закон предусматривает следующие меры защиты:

официальное предостережение лицу, от которого исходит угроза насилия или других запрещенных уголовным законом деяний, о возможном привлечении его к уголовной ответственности;

ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице;

применение в порядке, предусмотренном УПК РК, в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения, исключающей возможность применения (организации применения) в отношении лиц, участвующих в уголовном процессе, насилия или совершения (организации совершения) иных преступных деяний;

удаление из зала судебного заседания отдельных лиц;

проведение закрытого заседания суда;

допрос свидетеля судом:

- без оглашения данных о его личности с использованием псевдонима;

- в условиях, исключающих его узнавание;

- без визуального наблюдения его другими участниками судебного разбирательства;

- с запрещением при необходимости производства видео-, звукозаписи и иных способов запечатления допроса;

запрет на приближение в порядке, предусмотренном УПК РК;

обеспечение личной безопасности защищаемого лица.

Как отмечается, организация, тактика, формы и методы работы по обеспечению личной охраны защищаемого лица определяются в пределах компетенции, задействованных для этих целей подразделений на основании сведений о защищаемом лице.

Так, говорится, что обеспечение охраны жилища и имущества защищаемого лица при наличии реальной угрозы их уничтожения или повреждения обеспечивается подразделением, на которые возложены функции государственной защиты, а также в случае недостаточности в указанных подразделениях сил и средств по решению руководителя подразделения, осуществляющего меры безопасности, к обеспечению охраны жилища и имущества защищаемого лица могут привлекаться другие подразделения (службы) органа внутренних дел, с соблюдением конфиденциальности сведений о защищаемом лице.



При необходимости принимают меры к первоочередному оснащению жилища защищаемого лица средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации с подключением к пультам централизованного наблюдения.

В случае отсутствия технической возможности организации централизованной охраны жилище защищаемого лица оборудуется средствами автономной сигнализации. Для принятия мер по оснащению жилища защищаемого лица средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации могут привлекаться организации, имеющие лицензию на осуществление указанной деятельности.

Подразделения осуществляющие функции государственной защиты, при обеспечении мероприятий по охране жилища и имущества защищаемого лица немедленно информируют руководство подразделения, осуществляющего меры безопасности, о каждом случае угрозы или попытке осуществить противоправные действия в отношении указанных жилища и имущества.

Оборудование жилища и имущества защищаемого лица техническими средствами наблюдения обеспечивается подразделением, осуществляющим меры безопасности.

Для обеспечения самообороны и личной безопасности защищаемого лица подразделение, осуществляющее меры безопасности, в случае необходимости выдает защищаемому лицу средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности.

В качестве средств индивидуальной защиты защищаемому лицу могут выдаваться бронежилет, электрошоковое устройство, аэрозольный распылитель с раздражающим составом.

Для обеспечения защищаемого лица средствами связи и оповещения об опасности подразделение, осуществляющие меры безопасности, в случае необходимости выдает защищаемому лицу переносное портативное радиоустройство, фиксированное либо подвижное средство связи.

Подразделение, осуществляющие меры безопасности, проводит обучение или инструктаж защищаемого лица в части правил хранения, ношения и применения средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, а также осуществляет контроль за соблюдением защищаемым лицом правил обращения с указанными средствами.



Защищаемое лицо, получившее специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечивает их целостность и сохранность согласно договору об условиях применения мер безопасности заключаемого с подразделением, осуществляющим меры обеспечения личной безопасности.

При отмене мер безопасности, выдаваемые защищаемому лицу средства индивидуальной защиты, самообороны, связи, оповещения об опасности и технических средств подлежат возврату по акту.

Замена документов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица в связи с изменением его фамилии, имени, отчества и других сведений о нем, а также изменение внешности защищаемого лица осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и производятся только в случае, если безопасность защищаемого лица не может быть обеспечена другими мерами безопасности.

Указывается, что при принятии решения о замене документов или изменении внешности защищаемого лица орган внутренних дел, может заключить с защищаемым лицом договор в письменной форме о взаимных обязательствах и взаимной ответственности.

При этом замена документов, удостоверяющих личность, и иных документов может носить как временный, так и постоянный характер.



Перечень документов, подлежащих замене, определяется подразделением, осуществляющим меры безопасности, в зависимости от обстоятельств и степени опасности, угрожающей защищаемому лицу.

При замене документов, удостоверяющих личность, защищаемое лицо передает свои документы на хранение подразделению, осуществляющему меры безопасности. Учет и хранение замененных документов защищаемого лица обеспечиваются подразделением, осуществляющим меры безопасности, в течение всего периода применения меры безопасности.



При этом подчеркивается, что изменение внешности защищаемого лица является исключительной мерой безопасности, которая носить как временный, так и постоянный (с применением кожно-пластической хирургии) характер.



В исключительных случаях на основании договора, заключаемого в письменной форме между органом внутренних дел, осуществляющим меры безопасности и медицинским учреждением имеющими лицензию на осуществление кожно-пластической хирургии при содействии уполномоченного органа в области здравоохранения может быть произведена операция по изменению внешности в пределах, обеспечивающих эффективность этой меры безопасности.

Изменение места работы (службы) или учебы защищаемого лица как мера безопасности применяется подразделением, осуществляющим меры безопасности, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в целях защиты жизни и здоровья защищаемого лица.

Подразделение, осуществляющий меры безопасности, оказывает содействие в подборе и устройстве на временное или постоянное (подходящее защищаемому лицу) место работы (службы) или учебы, аналогичное прежнему, с привлечением органов занятости населения, органов, осуществляющих управление в сфере образования, и органов местного самоуправления.

При этом при устройстве защищаемого лица на временное место работы (службы) или учебы за ним сохраняется возможность на восстановление по-прежнему или аналогичному месту работы (службы) или учебы.



Подразделение, осуществляющее меры безопасности, письменно предупреждает руководителей соответствующих организаций о неразглашении сведений, которые были им доверены или стали известны в отношении защищаемого лица.

Заявление защищаемого лица о восстановлении на прежнем месте службы или учебы подается в письменной форме и фиксируется подразделением, осуществляющим меры безопасности.

Подразделение, осуществляющее меры безопасности, ходатайствует перед кадровым органом учреждения о назначении защищаемого лица на равную вакантную либо по его согласию на низшую должность.

Отмена мер безопасности осуществляется в случае устранения основания для их применения, а также в случае невозможности их дальнейшего применения из-за нарушения защищаемым лицом условий, необходимых для осуществления этих мер.

Приказ вводится в действие с 23 апреля 2023 года.