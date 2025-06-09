Меры безопасности органов военного управления: внесены изменения

Министр обороны приказом от 26 мая 2025 года внес изменения в Правила осуществления мер безопасности органами военного управления, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что органами военного управления применяются меры безопасности в отношении военнослужащих, лиц гражданского персонала воинских частей, соединений или государственных учреждений Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований путем применения установленных законом "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" мер безопасности с учетом особенностей прохождения воинской службы и работы в воинских частях, соединениях или государственных учреждениях Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме того, в отношении защищаемого лица применяются также меры безопасности в виде перевода защищаемого лица к новому месту воинской службы в воинские части и учреждения, перевод (откомандирование) военнослужащего, проходящего воинскую службу по призыву или по контракту.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2025 года.