Мажилис принял поправки в договор об оказании взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном

Мажилис принял поправки в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи, сообщает Zakon.kz.

Казахстан и Кыргызстан определили компетентные учреждения, участвующие в оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Протокол с поправками в соответствующий договор депутаты Мажилиса ратифицировали 12 апреля на пленарном заседании.

Проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года" депутатам представил министр юстиции РК Азамат Ескараев.

По его словам, протокол предусматривает изменение статьи четвертой, которая определяет компетентные учреждения, осуществляющие сношения при оказании правовой помощи самими договаривающимися сторонами и уведомления друг друга по дипломатическим каналам.

В частности, исключается компетенция органов внутренних дел при оказании правовой помощи по уголовным делам, поскольку эта функция впредь относится к Генеральной прокуратуре.

В своем содокладе член Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Данабек Исабеков пояснил, что протокол подписан для уточнения функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории РК.

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за принятие соответствующего закона.

Мажилис также принял в работу новый законопроект по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Его основная цель – усиление уголовно-правовой защиты конституционных ценностей казахстанского общества.

