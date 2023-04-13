В Казахстане вводятся новые санэпидтребования к производственному контролю

Приказом Министра здравоохранения РК от 7 апреля 2023 года № 62 утверждены "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", сообщает Zakon.kz.

Производственный контроль (самоконтроль) – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека продукции, работ и услуг путем организации и проведения на объекте самоконтроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – документы нормирования).

Производственный контроль ведется за продукцией и эпидемически значимыми объектами, согласно утвержденному Минздравом перечню. В него входят, в частности, пищевые продукты, продукция для детей, парфюмерно-косметические средства, бытовая химия, издательская продукция, а также деятельность детских молочных кухонь, объектов образования, здравоохранения, общепита, производства пищевой продукции и ряд других.

Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица разрабатывают, документально оформляют, внедряют и поддерживают в рабочем состоянии эффективную систему производственного контроля (самоконтроля). Своим приказом ИП или руководитель юридического лица должны назначить ответственное за производственный контроль лицо.

Порядок организации и проведения производственного контроля

Производственный контроль включает в себя ряд требований:

разработку программы производственного контроля; осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров; контроль за своевременностью и полнотой прохождения медицинских осмотров; контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции; оценку факторов риска, анализ выявленных опасностей, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и определение методов контроля безопасности процессов; ведение учета и отчетности документации, связанной с осуществлением производственного контроля; разработку схемы информирования населения, местных исполнительных органов, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях технологических процессов, о связанных с деятельностью объекта массовых (три и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваниях и отравлениях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой производственного контроля. осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров в соответствии с требованиями документов нормирования:

на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье;

сырья, полуфабрикатов, упаковочных материалов, изделий, контактирующих с пищевой продукцией и водой, контроль безопасности питьевой воды из источника водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть, из распределительной сети, из резервуаров, готовой продукции и соблюдением гигиенических требований в ходе технологического процесса их производства, хранения, транспортировки, реализации, сбора, утилизации, уничтожения, а также за средствами измерения, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.

Программу производственного контроля разрабатывает ИП или руководитель юридического лица самостоятельно либо с привлечением лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический аудит.

Программа производственного контроля разрабатывается с учетом имеющихся на объекте факторов риска. При этом если на объектах производства пищевой продукции внедрена система анализа опасных факторов и критических контрольных точек (ХАССП), внедрение дополнительной программы производственного контроля не требуется.

В случаях внедрения новой технологии, внесении изменений в технологический процесс, рецептуру пищевого продукта, других изменениях, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения программа в обязательном порядке пересматривается.

Что должно быть в программе производственого контроля

Перечень документов нормирования и нормативных технических документов;

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля;

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации;

Перечень работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих производственному контролю;

Перечень форм учета и отчетности;

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных опасных факторов, объектов производственного контроля;

Перечень контрольных точек, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и замеров, и периодичности отбора проб;

Схемы оповещения населения, местных исполнительных органов, территориальных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений.

Особенности производственного контроля при осуществлении отдельных видов деятельности

Производственный контроль осуществляется с применением лабораторно-инструментальных исследований и испытаний на следующих категориях объектов:

1) объекты промышленной и радиационной гигиены;

2) объекты производства и оборота пищевой продукции;

3) объекты коммунальной гигиены;

4) организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, организации, оказывающие стационарную помощь, организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации, организации медицины катастроф, организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации, организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход, организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, организации, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологоанатомической диагностики, организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность;

5) объекты производства дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств и (или) оказания дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг;

6) объекты воспитания и образования детей и подростков, дошкольного воспитания и обучения детей, интернатные организации, оздоровительные объекты;

7) объекты по хранению и использованию химических веществ, агрохимикатов и пестицидов;

8) транспортные средства по переводке пассажиров (железнодорожный, воздушный).

Оповещение об аварийных ситуациях и угрозе санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

При выявлении в ходе производственного контроля нарушения, в результате которого пищевая продукция приобрела опасные свойства предприниматель обязан незамедлительно прекратить процессы изготовления, оборота и утилизации пищевой продукции, обеспечить ее отзыв с объектов внутренней торговли и провести соответствующую экспертизу, после чего организует ее утилизацию или уничтожение.

Если в ходе производственного контроля выявлены нарушения требований документов нормирования, которые могут привести к возникновению угрозы жизни и здоровья населения, производители должны устранить выявленные нарушения, в том числе:

приостановить либо прекратить деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям, отозвать с объектов внутренней торговли и провести экспертизу продукции, использовать такую продукцию в целях, исключающих причинение вреда человеку, или уничтожить ее.

При выявлении в процессе производственного контроля больных инфекционными и паразитарными заболеваниями – незамедлительно отстранить их от работы до получения допуска к работе после проведения соответствующего обследования и контрольного медицинского обследования. При выявлении сотрудников, с гнойничковыми инфекциями на руках (на объектах производства пищевой продукции) – незамедлительно отстранить их от работы или перевести на другую работу, не связанную с непосредственным контактом с пищевой продукцией.

Если производственный контроль показал неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовой продукции – нужно повторно исследовать удвоенное количество образцов, провести дополнительный контроль сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды, воздуха, смывов, санитарной одежды, рук работников.

Правила устанавливают объемы, критерии и периодичность лабораторно-инструментальных замеров в организациях здравоохранения, коммунальных объектах (бассейны, аквапарки, бани, сауны, салоны красоты, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, мусорные площадки и полигоны, рекреационные зоны), на объектах промышленной и радиационной гигиены, в организациях образования, на объектах производства и оборота пищевой продукции, а также в транспортных средствах.

Санитарные правила утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62. Вводятся в действие 23 апреля 2023 года.