КЭА: Без пересмотра тарифов электроэнергетика впадет в глубокий кризис

В Казахстанской электроэнергетической Ассоциации озвучили график планового ремонта на электроэнергетических объектах.

Ожидается, что работы начнутся с 15 апреля.

"Более четкая картина по модернизации производственного оборудования энергообъектов появится после согласования новых тарифов за электроэнергию", - уточнил председатель КЭА Талгат Темирханов.

В настоящее время, вопрос пересмотра платы за энергопотребление рассматривается уполномоченными органами. Конкретные сроки и размеры тарифов пока не озвучены. Между тем, износ действующей отраслевой инфраструктуры по стране достиг критических показателей.



Большинство электроэнергетических объектов нуждаются в капитальном ремонте. Речь идет о модернизации оборудования и замене изношенных сетей. Последние техногенные аварии на энергообъектах также указали на необходимость принятия срочных комплексных мер для решения накопившихся проблем в энергетике.

По словам председателя Казахстанской электроэнергетической Ассоциации Талгата Темирханова, крупный инфраструктурный сбой в секторе – результат недофинансирования отрасли.

"Техногенные аварии обнажили большой спектр проблемных вопросов: начиная от недофинансирования отрасли и заканчивая отсутствием кадров. Мы четко понимаем, что это является результатом, ошибочных для развития отрасли решений, которые принимались с 2018 года, а именно - сокращение тарифов. Большую роль в образовании системных проблем также сыграла инфляция, по разным оценкам в прошлом году энергетическое оборудование подорожало до 50%, что в свою очередь на порядок больше чем официальный уровень инфляции". Талгат Темирханов

Изменение тарифов за электричество ожидается по всему Казахстану. Энергокомпании уже подали заявки на утверждение тарифов. Уровни повышения тарифов по каждой компании разные, в среднем, по нашим оценкам рост тарифов при утверждении может достигать до 25%.

"Сейчас стоит вопрос о том, чтобы дали справедливый тариф. Рынок понимает, что резкое повышение отразиться на потребителе, но рост тарифов - эта мера необходима в условиях того, что в энергетике единственным источником финансирования является тариф. Других источников у нас нет. У сектора, также есть вопросы по экологии, есть обязательства по финансовому обеспечению ликвидаций последствий деятельности компаний, которые мы должны выполнять с 1 июля следующего года. Объем средств на ликвидацию может достигать до 30 млрд тг. Также имеются обязательства по внедрению наилучших доступных техник (НДТ )— это тоже безусловно отразится на тарифе ввиду того, что эти мероприятия достаточно капиталоемкие", - отметил глава КЭА.

Для снижения нагрузки на социально-уязвимые слои населения при повышении коммунальных платежей, в отраслевой Ассоциации предлагают ввести дифференцированные тарифы.

"Методика платы по электроэнергии, возможна по аналогии прогрессивной шкалы налогов, озвученной Главой государства: богатые должны платить больше. Такую же программу необходимо проводить и сейчас вместе с увеличением тарифа необходимо обезопасить уязвимые слои населения". Талгат Темирханов

В отраслевой Ассоциации пояснили, что вместе с повышением тарифов будет усилен контроль за расходованием средств участниками рынка. В настоящее время, в стране работают над усилением полномочий Комитета по атомному и энергетическому надзору и контролю.