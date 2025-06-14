Глава ассоциации электроэнергетиков прокомментировал выбор лидера консорциума для строительства АЭС в РК

Глава Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов высказался о выборе лидера консорциума для строительства первой АЭС в стране, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 14 июня 2025 года, стало известно, что консорциум возглавит российская компания "Росатом".

Комментируя это сообщение на своей странице в социальной сети Facebook, Талгат Темирханов подчеркнул, что выбор был сделан на основе методологии, разработанной совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и при участии французской инжиниринговой компании Assystem.

"Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация поддерживает это решение как своевременное и стратегически обоснованное. АЭС мощностью 2400 МВт ежегодно будет производить порядка 19 млрд кВт ч чистой и стабильной электроэнергии, что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность страны, снизить зависимость от импорта электроэнергии и обеспечить стабильное покрытие пиковых нагрузок", – отметил эксперт.

Темирханов пояснил, что это важный шаг как в экологическом аспекте, так и в части перехода к устойчивой энергетике.

"Важно отметить, что "Росатом", выбранный в качестве партнера, имеет солидный исторический и технологический опыт. У госкорпорации понятный послужной список и надежные технологии, пользующиеся спросом на конкурентном международном рынке", – добавил он.

Эксперт отметил, что сегодня "Росатом" успешно строит более 20 энергоблоков в Китае, Турции, Бангладеше, Беларуси, Индии, Иране и Египте, адаптируя проекты под национальные стандарты и активно вовлекая местную промышленность.

"Ассоциация считает, что сотрудничество с таким партнером создает прочную основу для надежного, безопасного и долгосрочного развития атомной энергетики в Казахстане", – резюмировал Темирханов.

Ранее в Агентстве по атомной энергии сообщили, что второе место в консорциуме заняла китайская компания, третье – французская и корейская. Сейчас Казахстан и "Росатом" обсуждают возможное привлечение экспортного финансирования со стороны России.