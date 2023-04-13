Пасха в СССР: запретный праздник

Сегодня Пасха и Наурыз стали одним из самых народных праздников, который отмечают далеко не только христиане, сообщает Zakon.kz.

Однако трудно представить, что еще каких-то 35 лет назад даже православными Пасха отмечалась полулегально, а 70-80 лет назад ее празднование было сопряжено с риском для жизни.

Как сегодня, так и в дореволюционные времена Пасха была одним из самых народных праздников. Особенно на селе, когда на праздник на несколько дней в деревню, где есть церковь, съезжались люди со всей округи. Поэтому, когда большевики пришли к власти, борьба с Пасхой стала одной из первоочередных задач в атеистической пропаганде. Одно дело – настраивать народ против "буржуев", царских чиновников, генералов-золотопогонников. И совершенно другое дело – внушить отвращение к самому светлому празднику.

Надо сказать, что сопротивление народа отмене Пасхи было достаточно мощным и нужно было приложить немало пропагандистских усилий для преодоления "религиозных предрассудков". Простейшим приемом пропагандистов стало отождествление Пасхи и пьянки. Существовало простое противопоставление: деревенский дремучий мужик, празднующий религиозные праздники, напивающийся вусмерть – с одной стороны, и правильный спортивный комсомолец, идейный, ведущий здоровый образ жизни, не поддающийся "предрассудкам" – с другой стороны. Прием довольно примитивный, да и работал он не всегда.

Фото: tatmitropolia.ru

Конечно, одной только пьянкой советская власть не ограничивалась. Довольно быстро большевики поняли: чтобы что-то запретить, нужно предложить что-то взамен. Неслучайно с середины 1920-х в СССР насаждается некий суррогат религии – обожествление умершего Вождя (Владимира Ленина), появление новомучеников – убитых в Гражданскую войну красноармейцев, коммунистов и комсомольцев, пионеров-героев типа Павлика Морозова. Бывало, это принимало и вовсе комические формы. Многим памятен эпизод из фильма "Собачье сердце" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Когда родившихся детей вместо того, чтобы крестить в церкви приносят "озвездить" в домоуправление и дать новомодное идеологическое имя – Баррикада, Бебелина, Пестелина, Даздраперма и т.п.



Сюда же вписывается и традиция замены крестных ходов первомайскими демонстрациями и субботниками по случаю дня рождения Ленина.

Фото: obozrevatel.com

Особое ноу-хау большевиков – "комсомольские пасхи". Это действо представляло собой антирелигиозные митинги, выступления антирелигиозных активистов и частушечников-плясунов, которые ходили по улицам и распевали песни и частушки с антирелигиозным содержанием. Прибавлялся к этому и кинопоказ. В деревенских клубах (которые часто размещались в закрытых храмах) показывали агитационные документальные и художественные фильмы о борьбе с религией. Собственно, культурной программой ограничивались далеко не всегда. Иногда в ход шли обычные провокации, когда антирегиозные активисты задирали верующих, те отвечали, начиналась драка, а подоспевшая милиция, разумеется, всю вину сваливала на верующих.



Впрочем, и это были лишь "цветочки". Настоящие ягодки начались в 1930-е. Так, в 1930 году запретили колокольный звон даже в праздники. А церкви начали не просто закрывать, но и сносить. В Алматы, к примеру, в те годы не стало Покровского собора – который стоял на месте нынешнего ТЮЗа имени Мусрепова, Алексеевского собора – в районе нынешней Старой площади, уйгурской мечети – в Кучугурах и много чего еще. Острословы назвали это "производством кирпича по рецепту Ильича".

Фото: Центрального архива кинофотодокументов РК

В те годы у человека, пошедшего на службу в церковь, реально могли быть проблемы на работе. Это, если и не было прямой причиной для ареста, уж точно могло стать "отягчающим обстоятельством". Cоветская власть перешла к открытым репрессиям. Священнослужителей и активных мирян власти начали арестовывать, судить, ссылать, расстреливать. Поэтому со второй половины 1930-х годов празднование Пасхи стало и вовсе подпольным. Дошло до того, что люди порой не знали, когда в том или ином году праздновалась Пасха – источников информирования практически не осталось.



Несмотря на усиленный план антирелигиозных мероприятий, в переписи населения 1937 года верующими назвали себя 1/3 городского населения, а также 2/3 сельского, то есть более половины населения СССР. По другим данным — из неграмотных граждан СССР старше 16 лет — 67% признали себя верующими, а из грамотных — 79%.

Фото: tatmitropolia.ru

Тем не менее, отправлять любые культы во второй половине 1930-х стало проблематично. С тех пор в народе прижился обычай – ходить на кладбище в Пасху, чтобы помянуть родных и отметить религиозный праздник, не привлекая внимания комсоргов, парторгов и стукачей. Нередко туда ходили еще и потому, что маленькие кладбищенские церквушки были единственными действующими храмами в городе.



Вопреки распространенному стереотипу, антирелигиозная кампания начала стихать не с началом Великой Отечественной войны, а даже раньше. Пожалуй, с началом Второй мировой. Неожиданная пауза в репрессиях наступила в 1939 году, когда был заключен "Пакт Молотова-Риббентроппа". Тогда в состав Советского Союза включили территории Прибалтики, Западной Украины, Западной Беларуси, Бессарабии и Буковины. И дабы не раздражать и без того нелояльное к советскому строю население, антирелигиозную кампанию решено было притушить. Пасху в этих регионах праздновали свободно вплоть до конца 1950-х.

Ну а в 1941 году и вовсе началось то, что многие историки называют "романом советской власти с церковью". Советское государство вновь сблизилось с религией. Храмы и мечети снова стали открываться. Некоторых иерархов вернули из мест заключения, а в 1943 году восстановили и патриаршество. Антицерковная пропаганда и вовсе стихла. Все комсомольские пасхи с частушками и спектаклями ушли в прошлое. На Пасху и рождество в советских городах вновь зазвучал колокольный звон.

Фото: livejournal.com

Тогда во всех городах и Советского Союза, и Казахстана, в частности, потихоньку стали вновь открываться церкви. В Алматы, в частности, вновь открылись Казанский и Никольские соборы.



Впрочем, роман советской власти с православием и другими конфессиями долгим не был. Уже к концу 1940-х годов церковь вновь впала в немилость к Сталину – во многом потому, что ее не удалось превратить в орудие холодной войны и объединить под красными знаменами православных других стран. Храмы вновь стали закрываться, хотя на Пасху власти пока не покушались. На всенощные собиралось много народу, люди вновь вспомнили обычай красить яйца и печь куличи и делали это, не таясь.

А вот антирелигиозные кампании хрущевских времен еще помнят многие люди старшего поколения. Они были уже совсем иными, нежели кампании 1920-30-х, . В целом, вся логика антирелигиозных рисунков тех лет сводилась к популярной тогда поговорке: "Гагарин в космос летал – бога не видал!". К слову, многие эксперты-религиоведы отмечают, что антирелигиозная кампания 50-60-х была намного результативнее, чем в 30-е. Она не была сопряжена с прямой опасностью для жизни. При этом сильно била по привычкам и обычаям людей. По сути, именно в то время празднование Пасхи свелось к окрашиванию яиц, выпечке куличей и застольям. Плюс вновь вернулись к практике посещения кладбищ на праздник, хотя до советских времен у православных не было такой традиции. Опять же вновь в силе был запрет на колокольный звон в Пасху и Рождество.

Уже при Брежневе государство щедрее раздавало "плюшки" за отказ от Пасхи. Людям старшего поколения памятны показы по телевидению в пасхальную ночь концертов Аллы Пугачёвой, "Мелодий и ритмов зарубежной эстрады". Местные власти устраивали дискотеки для молодежи и показы полузапретных фильмов типа "Челюстей" Стивена Спилберга.

Вместе с тем, в застойные годы антирелигиозная кампания стала во многом формальной – как и вся идеологическая составляющая в то время. Никаких преследований за походы на службы уже не предпринималось. Сквозь пальцы смотрели на моду собирать иконы и на экскурсии в действующие монастыри. Советские хозяйки смело начали обмениваться рецептами покраски яиц и приготовления куличей.

В такой ситуации советское общество и подошло к концу 1980-х, когда в 1000-летнюю годовщину Крещения Руси решено было отменить последние ограничения касательно церкви. Примечательно, что в тот же год решено было вернуть народу и Наурыз. Одним словом, перед крепкими народными традициями, советская пропаганда оказалась бессильной.

Константин Козлов