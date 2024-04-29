Что приготовить на Пасху: классические и оригинальные рецепты куличей, творожной пасхи и ромовой бабы

Православные христиане в 2024 году отмечают праздник Пасхи 5 мая. Zakon.kz собрал вкусные рецепты пасхальной выпечки и десертов, без которых не обходится ни одно праздничное застолье.

Кулинарные традиции

На праздник Пасхи можно приготовить любое вкусное и торжественное блюдо для своей семьи и гостей, обязательными для праздничной трапезы являются куличи, творожная пасха и сладкая выпечка. Для их приготовления требуется немало времени, поэтому хозяйки начинают печь и готовить за несколько дней до Пасхи.

Рецепты пасхальных блюд

В выбранном списке рецептов самые популярные и вкусные пасхальные блюда. Для приготовления куличей понадобятся: формы и пекарская бумага, а для творожных пасок – форма, гнет, сито и чистая марля.

Кулич классический

Во многих семьях рецепт куличей передается из поколение в поколение, в них могут отличия, но в классическом рецепте остается неизменным: сдобное дрожжевое тесто и обильное наполнение изюмом, сухофруктами и орехами.

Ингредиенты:

Мука – 1,2 кг

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 200 г

Желтки – 15 шт.

Дрожжи (живые) – 50 г

Сливки 30% – 3 ст.

Зерна кардамона – 10 шт.

Мускатный орех – 1 шт.

Миндаль – 50 г

Цукаты – 100 г

Изюм – 100 г

Как приготовить кулич классический

Приготовим опару: развести дрожжи в 1 стакане теплых сливок и добавить половину муки. Все перемешать и убрать в теплое место на 15-30 мин. Готовая для замешивания теста опара должна увеличиться в 3-4 раза.

Подготовить наполнение: измельчить зерна кардамона, натереть на мелкой терке мускатный орех и поджаренный миндаль. Изюм промыть и обсушить.

Приготовление теста: растереть желтки с сахаром до белой пены, давить туда подготовленную смесь из специй и орехов, перемешать. Аккуратно ввести смесь вместе со сливками и оставшейся мукой в поднявшуюся опару, добавить в конце цукаты и подсушенный изюм. Тщательно замешать тесто в течение получаса, после чего убрать его в теплое место, накрыв полотенцем, на 1,5-2 часа. После этого снова вымесить тесто и разделить его на несколько колобков по числу форм. Форму смазать, покрыть поверхность пекарской бумагой, обильно смазанной в масле. Разложить колобки по формам, чтобы по высоте они занимали не более половины. Даем снова подняться, и очень аккуратно, чтобы тесто не осело, ставим в духовку. Во время выпечки лучше не открывать дверцу духовки, иначе куличи могут осесть. Выпекать при температуре 180 градусов, время выпечки зависит от размера и высоты кулича – от 40 минут до часа и более. Готовые куличи вынуть из духовки, слегка сбрызнуть водой, накрыть полотенцем и дать остыть. После этого можно достать куличи из форм и украсить.

Фото: freepik

Кулич на заварном тесте

Выпечка на заварном тесте долго сохраняется мягкой.

Ингредиенты:

Мука – 600 г

Молоко – 3/4 л

Яйца – 4 шт.

Сахар – 500 г

Сливочное масло – 700 г

Дрожжи (живые) – 50-70 г

Соль – на кончике ножа

Как приготовить кулич на заварном тесте

Муку просеять, молоко довести до кипения и заварить муку кипящим молоком, постоянно тщательно размешивая. Охладить до теплого состояния.

Опара: Распустите живые дрожжи в небольшом количестве теплого (не горячего) молока, добавьте немного муки и уберите в теплое место, чтобы опара поднялась. Вмешайте опару в заварное теплое тесто и дайте подняться. Отделите желтки от белков: желтки разотрите с сахаром до белой пены, белки взбейте в стойкую пену. Введите аккуратно в тесто желтки и затем белки. Оставить в теплом месте, пока тесто еще раз не поднимется. Сливочное масло растопить и теплым ввести в поднявшееся тесто. Хорошо вымесите и разложите по подготовленным формам, заполнив их не более чем наполовину. Дать подняться и поставить в заранее разогретую духовку (180 градусов). Время выпекания зависит также от размера и высоты куличей – от 40 минут. Готовый кулич украсить глазурью, цукатами и орехами.

Пасха творожная разноцветная

Для приготовления творожной пасхи вам понадобятся: форма, сито, гнет и марля.

Ингредиенты:

Творог высокой жирности (домашний) – 1 кг

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 1 ст.

Тыква – 0,5 кг

Ванильный сахар – 1 пачка

Цукаты и посыпка по вкусу

Как приготовить творожную пасху разноцветную

Подготовим тыкву: очистить от кожуры, мелко нарезать и потушить в воде до мягкости. Достать, размять до состояния пюре, добавив туда сахар по вкусу и дать остыть.

Творог протереть через сито, смешать с сахаром, сливочным маслом и ванилью. Делать это нужно быстро, чтобы творог не дал лишнюю воду. Половину творожной массы смешать с тыквенным пюре. В форму выкладываем слоями: оранжевый слой, белый слой, и так далее. Готовую творожную массу, обернуть марлей и накрыть гнетом. Оставить в холодильнике на 8 часов, чтобы стекла жидкость. Готовую пасху достаем из формы, ставим на праздничное блюдо и украшаем.

Фото: freepik

Пасха царская заварная

Ингредиенты:

Творог (жирный сухой) – 2 кг

Сметана (жирная) – 750 г

Яйца – 6-8 шт.

Сливочное масло – 500 г

Сахарный песок – 300 г

Миндаль – 150 г

Изюм – 70 г

Ванильный сахар – по вкусу

Как приготовить царскую заварную пасху

Яйца растереть с сахаром до белой пены, творог протереть через сито. Охлажденное сливочное масло натереть на крупной терке и размешать с творогом, добавить сметану и яйца, размешать. Полученную творожную массу переложить в кастрюлю с толстым дном и поставить на очень слабый огонь, постоянно перемешивать. Как только появятся первые пузырьки, творожную массу снять с огня и поставить кастрюлю в холодную воду. Продолжать мешать массу, пока не остынет. После этого ввести поджаренный и мелко порезанный миндаль, промытый (просушенный) изюм и все тщательно перемешать. Переложить готовую массу в форму, накрыть марлей, положить на нее гнет, убрать в холодильник на 12 часов. Готовую царскую заварную пасху достать из формы и украсить по вкусу.

Пасхальный венок

Праздничный рецепт несладкой выпечки, которую часто подают к столу вместо хлеба.

Ингредиенты:

Мука – 1/2 кг

Молоко – 1 ст.

Дрожжи (сухие) – 1 пакетик

Подсолнечное масло – ½ ст.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. ложки

Соль – 0,5 ч. ложки

Как приготовить пасхальный венок

Опара: Распустить дрожжи в теплом молоке, добавить туда 1 яйцо и растительное масло. Аккуратно перемешать и убрать в теплое место.

Приготовление теста: Муку просеять в большую емкость, добавить туда сахар и соль, все перемешать. Когда опара поднимется, влить в сухую смесь, вымесить тесто и убрать его в теплое место, накрыв полотенцем, пока оно не увеличится в объеме в два раза. После этого тесто разделить на три части. Скатать из них жгуты, сплести косу и свернуть ее в венок. Делать это лучше сразу на подготовленном противне, застелив его пекарской бумагой, обильно смазанной растительным маслом. Подождать, пока тесто немного поднимется, смазать венок растительным маслом для коричневой корочки, выпекать при 160 градусах порядка 35 минут.

Фото: freepik

Баба ромовая

Праздничная вкусная выпечка.

Ингредиенты для теста:

Мука – 150 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 150 г

Для пропитки:

Вишневый сок – 1 ст.

Ром – 2 ст. ложки

Для соуса:

Сливки – 250 г

Ром – 3-4 ст. ложки

Желток – 2 шт.

Крахмал – 1 ст. ложки

Как приготовить ромовую бабу

Яйца взбить в миксере или растереть до белой пены. Аккуратно вмешать их в муку и замесить тесто. Подготовленные формы обильно смазать маслом, обсыпать мукой. Разложить тесто по формам, оставляя место сверху. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать до золотистой корочки. Бабу достать и охладить. Подготовить пропитку: вишневый сок или любой другой по вкусу вылить в емкость и смешать с ромом. Опустить бабу в смесь на короткое время. Заранее подготовить соус: на паровой бане взбить сливки с желтками, аккуратно добавляя крахмал, в конце влить ром. Довести полученную смесь на бане до загустения. Полить бабы охлажденным соусом перед подачей.

Zakon.kz ранее рассказывал, как быстро и эффективно покрасить яйца на Пасху. Материал можно прочесть здесь.