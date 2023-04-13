В поселках и районах Акмолинской области построят больницы и закупят оборудование

Как реализуется национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", рассказали в управлении здравоохранения. По информации ведомства, в регионах будут построены и отремонтированы медучреждения, а также государство обеспечит больницы и ФАПы новым медоборудованием.

В управлении здравоохранения уточнили, что в настоящее время проект сметной документации на капитальный ремонт Атбасарской больницы разработан и направлен на прохождение государственной экспертизы.

"Объект будет охватывать 4 близлежащих района - Сандыктауский, Жаксынский, Есильский и Жаркаинский. В составе имеется инсультный центр, травматология, хирургия, реабилитационные койки. Бюджетная заявка на корректировку проекта на капитальный ремонт блоков Г и Е Степногорской многопрофильной городской больницы направлена на рассмотрение областной бюджетной комиссии". Пресс-служба управления здравоохранения области

Сообщается, что объекты будут оснащены недостающим медицинским оборудованием, такими как КТ, МРТ, ангиограф, аппарат УЗИ экспертного класса, оборудование для отделений реанимации, операционной, будут созданы условия для расширения спектра оказываемых медицинских услуг, а именно специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Вместе с этим, разрабатывается типовые проекты по строительству 3-х объектов первичной медико-санитарной помощи в Аккольском, Целиноградском и Шортандинском районах.

Для реализации трех пилотных проектов управлением строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области заключены договора на разработку ПСД для строительства фельдшерско-амбулаторного пункта в селе Кына Аккольского района.

Управлениями энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области будет обеспечена координация между акиматами районов, на территории которых будет производиться строительство объектов медицины.

По информации управления здравоохранения, работа по реализации нацпроекта находится на особом контроле.

Автор: Алма Байгужина