Курс доллара упал на 3 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,86 тенге, снизившись на 3,03 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня cнизился и составил 65,38 тенге (-0,15) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 494,92 тенге, рубля – 5,52 тенге.



В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-453 тенге, евро – по 493-499 тенге, российские рубли – по 5,45-5,7 тенге.



В четверг, 13 апреля цены на нефть снизились немного. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38% – до 87 долларов за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,32%, до 82,99 доллара.



