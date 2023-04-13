Циклон принесет в Казахстан дожди

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", активный циклон с районов черного моря будет определять погоду в Казахстане.





По прогнозу синоптиков ожидается дождь, на севере, северо-западе, в центре – дождь с переходом в снег. На севере, северо-западе – гололед, низовая метель, на юге – пыльная буря, гроза, на западе, в центре – гроза, град.







По республике ожидаются усиление ветра, туман.

"В Акмолинской области на северо-западе, юге, в Костанайской области в центре, юге, востоке, днем на западе, севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере Атырауской областей – сильный дождь". РГП "Казгидромет"





В Астане –переменная облачность, дождь, в конце дня сильный дождь с переходом в снег. В конце дня гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С, днем с дальнейшим понижением.





В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.







В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С.

