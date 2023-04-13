Как в Казахстане будут решать системные проблемы бизнеса

Министерство национальной экономики внесло на рассмотрение Мажилиса Парламента поправки по вопросам ведения бизнеса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Он разделил предлагаемые поправки на два блока, где первый включает поправки, направленные на упорядочение форм контроля и надзора. Тогда как второй блок включает перечень поправок, направленных на совершенствование предпринимательской деятельности.

"Будет больше определенности у субъектов контроля при проведении контрольных и надзорных мероприятий. Здесь мы говорим о том, чтобы определенность была полная, как предписывается законом, по проведению контрольных и надзорных мероприятий. То есть не может теперь сам госорган в своих подзаконных актах, вне стен Парламента, в приказах, прописать, как он приходит и как проводит проверку. Он это должен внести в закон, депутаты должны это рассмотреть", – отметил вице-министр.

По его словам, в настоящее время государственный контроль осуществляется в более чем 90 сферах деятельности предпринимательства. При этом общий порядок проведения контроля установлен в Предпринимательском кодексе. Вместе с тем есть ряд сфер, которые по своей специфике требуют незамедлительной реакции со стороны органа контроля и надзора.

Тимур Жаксылыков отметил, что порядок проведения контроля в этих сферах выведен из общего порядка и должен быть установлен только на уровне отраслевых законов в следующих сферах за:



соблюдением требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах;

осуществлением ветсанконтроля и карантинно- фитосанитарного контроля на торговых рынках;

осуществлением контроля по продаже алкоголя лицам, не достигшим 21 года;

оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

выполнением требований по безопасной эксплуатации судов;

государственной статистикой.

Это, уверен он, позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление общественно опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности.

"В целях установления общих принципов и обеспечения единообразного подхода также предусматривается регламентировать в отраслевых законах проведение расследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области использования атомной энергии, в области защиты растений и в области электроэнергетики", – добавил спикер.

Документом также предлагаются поправки, направленные на повышение прозрачности при тарифообразовании.

Кроме того, предлагаются нормы в части определения возможности предоставления земельных участков в прибрежной полосе водоема для размещения рыбоводных хозяйств. По данным разработчика, это позволит создать условия для развития рыбного хозяйства.

"Также законопроектом предлагается изменение редакции статьи о специальном валютном режиме в целях приведения ее в соответствие с нормами международных соглашений, не меняя ее смыслового содержания. Предлагается более мягкая формулировка, исключающая излишнюю детализацию о возможных валютных ограничениях, которые вызывают "отпугивающий" эффект у иностранных инвесторов". Тимур Жаксылыков

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов добавил, что данный проект закона разработан в целях улучшения бизнес-климата в стране, осуществления государственного контроля и надзора.

"Предлагаемый законопроект направлен на создание баланса государственных и частных интересов, на оптимизацию процедур и сокращение сроков, на создание добросовестной конкуренции на строительном рынке, на обеспечение широкого доступа бизнеса к приобретению субъектов естественных монополий, на решение системных проблем бизнеса, проявляющихся в избыточных процедурах и связанных с ними временных и финансовых затрат". Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 82 законодательных акта – семь кодексов и 75 законов.

11 апреля главе государства доложили о подходах к развитию малого и среднего бизнеса в РК.