Токаеву доложили о подходах к развитию малого и среднего бизнеса в РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев председателя президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о совершенствовании подходов к развитию малого и среднего бизнеса, деятельности палаты по решению проблем отечественного предпринимательства.



В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Раимбек Баталов отметил важность разработки единой комплексной программы поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам в программе необходимо акцентировать внимание на развитие среднего бизнеса для стимулирования отечественных инвестиций.

Президент, заслушав отчет руководителя палаты, отметил важность учета позиции бизнеса в процессе принятия стратегических решений.

Ранее Токаев заслушал отчет нового главы Антикора.