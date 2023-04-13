Имитация голосов птиц и зверей: солдат Нацгвардии обладает удивительным талантом

Рядовой Национальной гвардии Нурбол Асен может издавать звуки, подражая животным и птицам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Национальной гвардии РК отметили, что Нурбол Асен родился в Китае. Но в 2019 году он с родителями приехал в село Кызылагаш Аксуского района Алматинской области. А затем переехал в село Узынагаш Алматинской области.

"У меня есть брат - Ербол. Мы с ним близнецы. В детстве мы оба смотрели друг на друга и весело повторяли разные звуки. У меня стали достаточно хорошо получаться звуки различных животных и птиц, и я понял, что это не просто развлечение, а серьезное искусство. Впервые с таким художественным номером я выступил перед публикой в школе в Китае, в год окончания учебы. После приезда в Казахстан выступал в воинской части". Нурбол Асен

Он отметил, что сначала все вокруг улыбались, всерьез не воспринимали и хотели посмеяться.

"Но со временем на меня все стали смотреть с удивлением и даже с уважением. Я могу петь и говорить особым способом, который в народе называют горловым пением. Я научился этому искусству, подражая одному знакомому". Нурбол Асен

Солдат также увлекается рисованием. Этому направлению искусства его научил отец, который занимался живописью.