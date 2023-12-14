Солдатам Нацгвардии разрешили не платить по кредитам

Военнослужащие срочной службы Национальной гвардии освобождены от уплаты кредитов в период службы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального командования "Шығыс" напомнили, что в декабре 2022 года между Министерством обороны и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка подписан меморандум, согласно которому военнослужащие срочной службы получают отсрочку платежей по кредитам.

В связи с этим юристы воинской части 5518 регионального командования "Шығыс" НГ РК организовали работу по отсрочке оплаты кредитов в отделениях банков Усть-Каменогорска.



"К сожалению, очень много ребят, которые до призыва в армию понабрали кредитов. Особенно много тех, кто оформлял на себя микрозаймы. Если их временно не приостановить, проценты будут расти с каждым днем и негативно повлияют на кредитную историю. Поэтому около 100 солдат срочной службы, которые только призвались служить и скоро будут принимать воинскую присягу, оставили свои заявки на отсрочку оплаты кредитов в период срочной службы". Заместитель командира воинской части 5518 по воспитательной и социально-правовой работы майор Серик Ногаев

Также сказано, что в период отсрочки платежей на солдат-срочников не будут подавать судебные иски со стороны кредиторов по взысканию задолженности.

1 марта 2023 года стало известно, что военнослужащие-срочники в Казахстане начали использовать опцию "кредитных каникул", их выплаты по займам приостановлены на срок службы плюс один месяц.