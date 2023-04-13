Гроза, град и метель ожидаются в двух городах и восьми областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Актобе, Костанае и восьми областях страны на 14 апреля, сообщает Zakon.kz.

В Актобе днем ожидаются сильные осадки (дождь в конце дня с переходом в снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанае ожидаются осадки (дождь, с переходом в снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.



Днем на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области гроза, град. Ветер юго-западный, на большей части области порывы 15-20, днем на юге области 23 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, временами порывы 25 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью на юго-западе, северо-востоке днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе, днем в северной половине области 15-20, порывы 23 м/с. В Уральске днем ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ночью на севере, в центре области, днем на большей части области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, на севере, в центре области 23-28 м/с. В Кызылорде ожидается временами пыльная буря. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный в центре, на юге, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.



В конце дня на севере, западе Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане в конце дня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.



На юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Жетысуской области ожидаются ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.