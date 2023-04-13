Ситуация в Украине: Пугачеву просят проверить на предмет финансирования ВСУ, "Вагнер" попал в черный список ЕС

Фото: pixabay

Совет ЕС расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" и РИА ФАН, сообщает Zakon.kz.

В Украине митрополиту УПЦ Феодосию надели электронный браслет. Ранее суд отправил его под домашний арест на два месяца. Главу Черкасской епархии обвиняют в помощи России.



Глава МИД Украины Кулеба потребовал превратить Черное море в море НАТО – оно "нуждается в демилитаризации и должно быть использовано для путешествий и торговли".

ФСБ РФ обвиняет Минобороны РФ в сокрытии данных о потерях в боевых действиях в Украине – New York Times.

Совет Федерации РФ одобрил поправки, легализующие электронные повестки в армию и санкции за неявку в военкомат.

На певицу Аллу Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру РФ. "Активист" Виталий Бородин, ранее уже написавший несколько доносов, просит проверить ее на предмет финансирования ВСУ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уверен в положительном для России исходе СВО: "Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно", – подчеркнул он.

Берлин намерен разрешить Варшаве поставки МиГ-29 Киеву.



Еврокомиссия считает, что замороженные российские активы "трогать нельзя", потому что после окончания конфликта в Украине их придется вернуть РФ.

Германия согласовала поставку Польшей на Украину МиГ-29, находившихся в запасе ВВС ГДР Читайте также В Нью-Йорке бороться с крысами будет "крысиная царица" Секретные документы Пентагона слил в Сеть 20-летний мужчина – The Washington Post Туристов ждут штраф и тюрьма за ввоз фруктов в Таиланд

Следите за новостями zakon.kz в: