Ситуация в Украине: Пугачеву просят проверить на предмет финансирования ВСУ, "Вагнер" попал в черный список ЕС
Фото: pixabay
Совет ЕС расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" и РИА ФАН, сообщает Zakon.kz.
- В Украине митрополиту УПЦ Феодосию надели электронный браслет. Ранее суд отправил его под домашний арест на два месяца. Главу Черкасской епархии обвиняют в помощи России.
- Глава МИД Украины Кулеба потребовал превратить Черное море в море НАТО – оно "нуждается в демилитаризации и должно быть использовано для путешествий и торговли".
- ФСБ РФ обвиняет Минобороны РФ в сокрытии данных о потерях в боевых действиях в Украине – New York Times.
- Совет Федерации РФ одобрил поправки, легализующие электронные повестки в армию и санкции за неявку в военкомат.
- На певицу Аллу Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру РФ. "Активист" Виталий Бородин, ранее уже написавший несколько доносов, просит проверить ее на предмет финансирования ВСУ.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уверен в положительном для России исходе СВО: "Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно", – подчеркнул он.
- Берлин намерен разрешить Варшаве поставки МиГ-29 Киеву.
- Еврокомиссия считает, что замороженные российские активы "трогать нельзя", потому что после окончания конфликта в Украине их придется вернуть РФ.
- Германия согласовала поставку Польшей на Украину МиГ-29, находившихся в запасе ВВС ГДР
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ