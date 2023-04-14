Лига Европы УЕФА: как прошли первые матчи 1/4 финала

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, в которых встречались "Манчестер Юнайтед" и "Севилья", "Ювентус" и "Спортинг", "Рома" и "Фейеноорд", а также "Байер" и "Юнион", сообщает Zakon.kz

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Итак, в 1-ых матчах 1/4 финала ЛЕ: "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Севильей" (2:2). Как сообщает Championat.com игра завершилась ничьей со счётом 2:2. На 14-й минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер открыл счёт в матче, на 21-й минуте австриец оформил дубль. На 84-й минуте рикошет от Тирелла Маласиа позволил "Севилье" отыграть один мяч, в компенсированное время автогол Гарри Магуайра сравнял счёт в матче.

Фото: Twitter.com/EuropaLeague

"Ювентус" дома обыграл "Спортинг" (1:0). Единственный гол забил Федерико Гатти на 73-й минуте. Вратаря туринцев Войчеха Шченсного заменили на 44-й минуте из-за боли в груди.

Фото: Twitter.com/EuropaLeague

Фото: Twitter.com/EuropaLeague

"Рома" на выезде уступила "Фейеноорду" (0:1). Единственный гол на 53-й минуте забил полузащитник хозяев Матс Виффер. Как сообщает Sports.ru форварды "Ромы" Пауло Дибала и Тэмми Абрахам получили повреждения. Вместо аргентинца на 26-й минуте вышел Стефан Эль-Шаарави, англичанина на 58-й заменил Андреа Белотти.

"Байер" дома не смог сломить сопротивление "Юниона" – 1:1. В первом тайме команды нанесли в сторону ворот соперника по пять ударов, но так и не смогли забить. На 51-й минуте встречи "Юнион" открыл счёт в матче благодаря усилиям своего бомбардира – нигерийца Виктора Бонифасе. Бельгийцы вели в счёте на протяжении получаса, пока на 83-й минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Вирц своим точным ударом не восстановил статус-кво. Ассистентский балл в свой актив записал Сердар Азмун.

Фото: Twitter.com/EuropaLeague

Ответные встречи пройдут 20 апреля.

