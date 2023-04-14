Как прошли матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2022/2023
Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".
Как сообщает Championat.com "Гент" дома сыграл вничью с "Вест Хэмом" – 1:1. На гол "молотобойца" Дэнни Ингса точным выстрелом ответил игрок бельгийской команды Уго Кейперс.
"Андерлехт" уверенно обыграл в домашнем матче "АЗ Алкмар" со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Микаэл Мурильо и Маджид Ашимеру.
Фото: Twitter.com/europacnfleague
"Фиорентина" в гостях разгромила "Лех" – 4:1. На голы Кабрала, Гонсалеса, Бонавентуры и Иконе поляки смогли ответить лишь одним точным выстрелом: мяч на свой счёт записал Кристоффер Вельде.
Фото: Twitter.com/europacnfleague
"Базель" и "Ницца" сыграли вничью на поле швейцарцев – 2:2. В составе хозяев дублем отметился Зеки Амдуни. За "Ниццу" двумя голами отметился Теремас Моффи.
Фото: Twitter.com/europacnfleague
Фото: Twitter.com/europacnfleague
Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 20 апреля.