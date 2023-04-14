Как прошли матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2022/2023

Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций, в которых встречались "Гент" с "Вест Хэмом", "Андерлехт" и "АЗ Алкмар", "Фиорентина" и "Лех", "Базель" и "Ницца" , сообщает Zakon.kz

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Как сообщает Championat.com "Гент" дома сыграл вничью с "Вест Хэмом" – 1:1. На гол "молотобойца" Дэнни Ингса точным выстрелом ответил игрок бельгийской команды Уго Кейперс.

"Андерлехт" уверенно обыграл в домашнем матче "АЗ Алкмар" со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Микаэл Мурильо и Маджид Ашимеру.

Фото: Twitter.com/europacnfleague

"Фиорентина" в гостях разгромила "Лех" – 4:1. На голы Кабрала, Гонсалеса, Бонавентуры и Иконе поляки смогли ответить лишь одним точным выстрелом: мяч на свой счёт записал Кристоффер Вельде.

Фото: Twitter.com/europacnfleague

"Базель" и "Ницца" сыграли вничью на поле швейцарцев – 2:2. В составе хозяев дублем отметился Зеки Амдуни. За "Ниццу" двумя голами отметился Теремас Моффи.



Фото: Twitter.com/europacnfleague

Фото: Twitter.com/europacnfleague

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 20 апреля.