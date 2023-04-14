Ближе к звездам: астрономы обещают с 14 апреля по 18 метеоров в час

Метеорный поток Лириды активизируется с 14 по 25 апреля, пик звездопада придется на 22-23 апреля 2023 г. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 18 метеоров в час, сообщает Zakon.kz

По информации Московского планетария, Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер.

Ранее он был значительнее активен, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 г. до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм! Число падающих звёзд доходило до 700 в час! С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним.

Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире – отсюда и название – Лириды. Скорость метеоров – 49 км/с. Так как созвездие Лиры поднимается весной высоко над горизонтом около 5:00 мск, то наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро. При ясной погоде метеоры лучше всего видны из Северного полушария, где на рассвете радиант Лирид находится высоко в небе.

Также астрономы отмечают, что Лириды – метеорный поток средней силы, обычно он наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, т.е. ночью на 21, 22 и 23 апреля. В 2023 году условия наблюдения метеоров благоприятные: Луна только прошла фазу новолуния (20.04) и никак не помешает наблюдению метеоров. Радиант Лирид к полуночи располагается высоко над юго-восточным горизонтом и поднимается к утру все выше над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид всю ночь до рассвета.

Ранее мы писали, что апрель подарит наблюдателям звездного неба первый весенний звездопад и первое затмение года, которое произойдет 20 апреля.