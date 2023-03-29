В апреле с неба начнут падать звезды - календарь астрономических событий

Апрель подарит наблюдателям звездного неба первый весенний звездопад Лириды и первое затмение года, сообщает Zakon.kz

По информации Московского планетария, 20 апреля произойдет первое затмение 2023 года. Это редкое гибридное (кольцеобразно-полное) затмение Солнца, видимое в Австралии и на некоторых островах Индонезии. В России не видно.

А с 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22-23 апреля 2023 г. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 18 метеоров в час.

Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер.

Как отмечают астрономы, в 2023 году условия наблюдения метеоров благоприятные: Луна только прошла фазу новолуния (20.04) и никак не помешает наблюдению метеоров. Радиант Лирид к полуночи располагается высоко над юго-восточным горизонтом и поднимается к утру все выше над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид всю ночь до рассвета.

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