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Утечка секретов Пентагона: подозреваемому грозит огромный тюремный срок

Утечка секретов Пентагона: подозреваемому грозит огромный тюремный срок Фото: pixabay
Американские СМИ сообщают, что подозреваемому - служащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре может грозить наказание в виде десятков лет тюрьмы за утечку секретных данных, передает Zakon.kz

По информации New York Times, Тейшейре, вероятно, предъявят обвинения за нарушение так называемого закона о шпионаже, предусматривающего ответственность за "несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных бумаг, имеющих отношение к национальной обороне США". По мнению издания, по каждому слитому секретному документу предусмотрено отдельное обвинение, причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Вместе с тем неизвестен точный масштаб утечки. В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство продолжает оценивать его, а также вызванный этим потенциальный ущерб.

Американский лидер Джо Байден комментируя утечку, отметил, что его беспокоит сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов. "Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного, из того, что я знаю", - сказал он.

Как сообщали ранее, Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

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