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Законодательство РК

В Астане поручено проверить на законность договор по платным парковкам

Вопрос платных парковок обсуждают в Астане Фото: primeminister.kz
В Астане прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ, сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, обсуждалась информация о проекте "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны", для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы возврата в госсобственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.

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Елена Вебер
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