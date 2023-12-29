Смаилов поручил ускорить процесс возврата в госсобственность медпредприятия

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, АФМ, АЗРК и других ведомств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, обсужден вопрос возврата в госсобственность предприятия, ранее переданного в доверительное управление, которое работает в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой.

В результате проведенной проверки было выявлено, что в настоящее время компания используется не по назначению, ее нынешняя деятельность не соответствует целям и задачам, прописанным в учредительных документах.

Премьер-министр обозначил необходимость ускорить процесс возврата предприятия в ведение Министерства здравоохранения, так как это позволит нарастить темпы модернизации отечественных медучреждений.

На заседании также рассмотрены вопросы газоснабжения теплоисточников г. Актау и Мангистауской области, а также итоги антимонопольного расследования на рынке оказания сертификационных услуг.

Ранее сообщалось, что в Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти.