Смаилов поручил ускорить процесс возврата в госсобственность медпредприятия
Как пишет пресс-служба правительства, обсужден вопрос возврата в госсобственность предприятия, ранее переданного в доверительное управление, которое работает в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой.
В результате проведенной проверки было выявлено, что в настоящее время компания используется не по назначению, ее нынешняя деятельность не соответствует целям и задачам, прописанным в учредительных документах.
Премьер-министр обозначил необходимость ускорить процесс возврата предприятия в ведение Министерства здравоохранения, так как это позволит нарастить темпы модернизации отечественных медучреждений.
На заседании также рассмотрены вопросы газоснабжения теплоисточников г. Актау и Мангистауской области, а также итоги антимонопольного расследования на рынке оказания сертификационных услуг.
Ранее сообщалось, что в Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти.