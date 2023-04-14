В Казахстане хотят исключить чрезмерную регламентацию норм в ряде законов

МИОР разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм", сообщает Zakon.kz.

Принятие законопроекта направлено на создание необходимых законодательных правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов в совершенствовании законодательства в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, религиозной деятельности и др.

Так, говорится, что МИОР проведена ревизия по 15 законам в сфере информации и общественного развития, по результатам которой выявлено, что в ряде законов установлены:

детализирующие функции правительства, которые в целях децентрализации будут переданы МИОР и определены на подзаконном уровне;

присутствуют детализирующие функции МИОР возможные к определению в подзаконных НПА;

отсутствует общая компетенция по разработке и утверждению НПА в сфере доступа к информации;

установлены нормы, дублирующие положения других подзаконных НПА и т.п.

В связи с чем предлагается разработать соответствующий законопроект и исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в следующих законах:

О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан. О религиозной деятельности и религиозных объединениях. О медиации. О государственной молодежной политике.

Об общественных советах. О благотворительности. О доступе к информации. О волонтерской деятельности. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан.

Как поясняется, закрепление на уровне законов функций, которые регулируют важнейшие общественные отношения (правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц; основ организации и деятельности государственных органов и др.) и установление в подзаконных актах функций, направленных на детализацию основных положений законов (разработка и утверждение порядка осуществления деятельности, сроков, этапов согласования, перечней необходимых документов, типовых форм документов, реестров и т.д.), сократит внесение поправок в законодательные акты.

Кроме того, считают в МИОР, своевременное принятие уполномоченными органами нормативных правовых актов ускорит разрешение возникающих ситуаций (проблем) в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, религиозной деятельности и религиозных объединений, медиации, государственной молодежной политики, общественных советов, благотворительности, доступа к информации, волонтерской деятельности, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, порядка организации и проведения мирных собраний.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 мая.