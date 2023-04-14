В Казахстане хотят исключить чрезмерную регламентацию норм в ряде законов
Принятие законопроекта направлено на создание необходимых законодательных правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов в совершенствовании законодательства в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, религиозной деятельности и др.
Так, говорится, что МИОР проведена ревизия по 15 законам в сфере информации и общественного развития, по результатам которой выявлено, что в ряде законов установлены:
- детализирующие функции правительства, которые в целях децентрализации будут переданы МИОР и определены на подзаконном уровне;
- присутствуют детализирующие функции МИОР возможные к определению в подзаконных НПА;
- отсутствует общая компетенция по разработке и утверждению НПА в сфере доступа к информации;
- установлены нормы, дублирующие положения других подзаконных НПА и т.п.
В связи с чем предлагается разработать соответствующий законопроект и исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в следующих законах:
- О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан.
- О религиозной деятельности и религиозных объединениях.
- О медиации.
- О государственной молодежной политике.
- Об общественных советах.
- О благотворительности.
- О доступе к информации.
- О волонтерской деятельности.
- О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
- О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан.
Как поясняется, закрепление на уровне законов функций, которые регулируют важнейшие общественные отношения (правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц; основ организации и деятельности государственных органов и др.) и установление в подзаконных актах функций, направленных на детализацию основных положений законов (разработка и утверждение порядка осуществления деятельности, сроков, этапов согласования, перечней необходимых документов, типовых форм документов, реестров и т.д.), сократит внесение поправок в законодательные акты.
Кроме того, считают в МИОР, своевременное принятие уполномоченными органами нормативных правовых актов ускорит разрешение возникающих ситуаций (проблем) в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, религиозной деятельности и религиозных объединений, медиации, государственной молодежной политики, общественных советов, благотворительности, доступа к информации, волонтерской деятельности, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, порядка организации и проведения мирных собраний.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 мая.