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Законодательство РК

В Казахстане хотят исключить чрезмерную регламентацию норм в ряде законов

В Казахстане хотят исключить чрезмерную регламентацию норм в некоторых законах Фото: Zakon.kz
МИОР разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм", сообщает Zakon.kz.

Принятие законопроекта направлено на создание необходимых законодательных правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов в совершенствовании законодательства в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, религиозной деятельности и др.

Так, говорится, что МИОР проведена ревизия по 15 законам в сфере информации и общественного развития, по результатам которой выявлено, что в ряде законов установлены:

  • детализирующие функции правительства, которые в целях децентрализации будут переданы МИОР и определены на подзаконном уровне;
  • присутствуют детализирующие функции МИОР возможные к определению в подзаконных НПА;
  • отсутствует общая компетенция по разработке и утверждению НПА в сфере доступа к информации;
  • установлены нормы, дублирующие положения других подзаконных НПА и т.п.

В связи с чем предлагается разработать соответствующий законопроект и исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в следующих законах:

  1. О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан.
  2. О религиозной деятельности и религиозных объединениях.
  3. О медиации.
  4. О государственной молодежной политике.
  5. Об общественных советах.
  6. О благотворительности.
  7. О доступе к информации.
  8. О волонтерской деятельности.
  9. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
  10. О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан.

Как поясняется, закрепление на уровне законов функций, которые регулируют важнейшие общественные отношения (правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц; основ организации и деятельности государственных органов и др.) и установление в подзаконных актах функций, направленных на детализацию основных положений законов (разработка и утверждение порядка осуществления деятельности, сроков, этапов согласования, перечней необходимых документов, типовых форм документов, реестров и т.д.), сократит внесение поправок в законодательные акты.

Кроме того, считают в МИОР, своевременное принятие уполномоченными органами нормативных правовых актов ускорит разрешение возникающих ситуаций (проблем) в сфере государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, религиозной деятельности и религиозных объединений, медиации, государственной молодежной политики, общественных советов, благотворительности, доступа к информации, волонтерской деятельности, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, порядка организации и проведения мирных собраний. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 мая.

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