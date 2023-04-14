Сотрудников МЧС протестируют на знание законодательства и логическое мышление

Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердило "Правила и условия прохождения компьютерного тестирования сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства РК и логическое мышление", сообщает Zakon.kz.

Цель проведения компьютерного тестирования – объективная оценка теоретических знаний законодательства РК, способности к логическому мышлению сотрудников органа гражданской защиты.

Компьютерное тестирование организовывается кадровыми службами органов гражданской защиты.

Прохождение компьютерного тестирования заместителей начальников департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, городов республиканского значения и столицы, заместителей начальника организации образования Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, начальников служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС МЧС, сотрудников центрального аппарата и ведомств МЧС организовывается кадровой службой центрального аппарата МЧС.

Тестирование можно пройти по выбору сотрудника на казахском или русском языках. Перед тестированием проводится инструктаж.

Сотрудникам во время прохождения компьютерного тестирования не разрешается:

проносить и использовать принимающие, передающие электронные устройства и средства связи; использовать методическую литературу; переговариваться с другими сотрудниками в целях получения либо передачи подсказок на вопросы.

Нарушитель отстраняется от прохождения тестирования и ему выставляется неудовлетворительный результат.

Во время тестирования на знание законодательства РК тестируемым предстоит ответить на 60 вопросов, из которых: 10 вопросов – на знание Конституции РК;

20 вопросов – по Закону "О правоохранительной службе";

10 вопросов – по Закону "О гражданской защите";

10 вопросов – по Закону "О противодействии коррупции";

10 вопросов – по Этическому кодексу государственных служащих и Этическому кодексу сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.

Пороговые значения по компьютерному тестированию сотрудников в рамках аттестации составляют:

для лиц рядового и младшего начальствующего состава – не менее 50% правильных ответов по каждому нормативному правовому акту РК; для лиц среднего и старшего начальствующего состава – не менее 60% правильных ответов по каждому нормативному правовому акту РК.

Если по одному из тестовых вопросов на знание законодательства РК сотрудник не наберет порогового значения, то, несмотря на набранные пороговые значения по остальным тестовым вопросам, тестирование считается не пройденным.

Сотрудники, получившие при прохождении компьютерного тестирования на знание законодательства РК оценку ниже порогового значения, к собеседованию не допускаются и решением аттестационной комиссии подлежат повторной аттестации.

Логику сотрудников органов гражданской защиты проверят с помощью 10 вопросов. Пороговое значение компьютерного тестирования на логическое мышление не устанавливается.

Процедура тестирования займет 70 минут. Результаты выдаются в автоматическом режиме по установленной форме в двух экземплярах. Один экземпляр результатов тестирования выдается сотруднику, второй приобщается к аттестационным материалам сотрудника с которыми сотрудники должны ознакомиться под роспись в момент выдачи результатов.

Этим же приказом МЧС регламентированы Нормативы по определению профессиональной пригодности для категорий должностей органов гражданской защиты.

Нормативы включают в себя:

для мужчин:

бег на дистанцию 60 или 100 метров или челночный бег;

бег на дистанцию 1000 метров;

комплексное силовое упражнение или подтягивание;

подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа или подъем по установленной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.

для женщин:

бег на дистанцию 60 или 100 метров или челночный бег;

бег на дистанцию 1000 метров;

комплексное силовое упражнение;

закрепление спасательной веревки за конструкцию одним из четырех способов вязки.

Если по одному из перечисленных нормативов сотрудник получит оценку "неудовлетворительно", то, несмотря на набранные оценки по остальным нормативам, сотрудник считается не сдавшим установленные нормативы.

Приказ министра по чрезвычайным ситуациям РК от 6 апреля 2023 года №180, которым утверждены правила прохождения тестирования и нормативы профпригодности сотрудников органов гражданской защиты, вводится в действие 24 апреля 2023 года.