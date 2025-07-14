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Право

Определение классной квалификации сотрудников МЧС: утверждены правила

эмблема сотрудника МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 12:43 Фото: МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 27 июня 2025 года утвердил Правила определения классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Определение классной квалификации сотрудников и военнослужащих включает в себя присвоение, подтверждение, понижение или снятие, восстановление классной квалификации.

Так, присвоение классной квалификации сотрудников и военнослужащих осуществляется каждое полугодие (в июне и декабре).

Сотрудникам и военнослужащим присваиваются следующие классные квалификации:

  • "специалист 2 класса" – сотрудникам и военнослужащим, имеющим не менее трех лет стажа работы на правоохранительной службе, службе в органах гражданской защиты, службе в специальных государственных органах, воинской службе, (за исключением срочной воинской службы;

"специалист 1 класса":

  • сотрудникам и военнослужащим, имеющим классную квалификацию "специалист 2 класса", стаж службы в ОГЗ не менее двух лет после присвоения классной квалификации "специалист 2 класса";
  • сотрудникам и военнослужащим, не имеющим классные квалификации, при этом имеющим не менее десяти лет стажа работы на государственной службе или стажа службы;

"специалист 1 класса – наставник (мастер)":

  • сотрудникам и военнослужащим, имеющим классную квалификацию "специалист 1 класса", стаж службы в ОГЗ не менее двух лет после присвоения классной квалификации "специалист 1 класса".

Сотрудникам и военнослужащим, поступившим на службу в ОГЗ после окончания учебного заведения МЧС или других специальных государственных и правоохранительных органов, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований исчисление срока службы для присвоения классной квалификации осуществляется после назначения на должности ОГЗ.

Указывается, что сотрудники и военнослужащие к присвоению классной квалификации допускаются только один раз в год.

К присвоению классной квалификации не допускаются сотрудники и военнослужащие:

  • имеющие действующие дисциплинарные взыскания;
  • в период проведения в отношении них служебного расследования (рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности) или досудебного расследования – до принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности или прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям;
  • находящиеся в распоряжении ОГЗ (командира (начальника), министра), до назначения их на должность.

Для присвоения классной квалификации до 5 числа последнего месяца каждого полугодия (в июне и декабре), структурные подразделения ОГЗ направляют в кадровые службы ОГЗ, а в воинских частях в подразделения боевой подготовки списки сотрудников и военнослужащих, претендующих на присвоение классной квалификации.

При этом, списки претендующих к присвоению, направленные в кадровые службы ОГЗ или подразделения боевой подготовки после пятого числа последнего месяца соответствующего полугодия (в июне и декабре) не подлежат рассмотрению.

Начальники структурных подразделений ОГЗ обеспечивают своевременность, объективность и достоверность представляемых Списков претендующих к присвоению.

До 10 числа последнего месяца соответствующего полугодия, кадровые службы ОГЗ или подразделения боевой подготовки изучают сотрудников и военнослужащих, включенных в Списки претендующих к присвоению на соответствие требованиям пунктов 10, 11, 12 и 13 данных правил, и при условии соответствия их, формируют Список сотрудников и военнослужащих, допущенных к присвоению классной квалификации.

Список допущенных к присвоению в течение трех рабочих дней вносится на рассмотрение квалификационной комиссии.

Сотрудникам и военнослужащим, которым присвоена классная квалификация, выдаются нагрудные знаки классной квалификации сотрудников и военнослужащих.

Имеющаяся классная квалификация подтверждается приказом с установлением соответствующей надбавки:

  • лицам, прибывшим на службу в ОГЗ в порядке перевода (откомандирования) из других силовых структур и назначенным на должности ОГЗ;
  • лицам, восстановленным на службу в ОГЗ по решению суда;
  • лицам, уволенным из силовых структур и вновь принятым на службу в ОГЗ.

Приказ о подтверждении классной квалификации вносится в течение трех рабочих дней со дня предоставления актов (либо выписок из актов) об определении классной квалификации силовыми структурами или ОГЗ в кадровые службы или подразделения боевой подготовки.

Исчисление срока службы для присвоения вышестоящей классной квалификации осуществляется со дня назначения на должности ОГЗ.

Также правила устанавливают:

  1. Порядок понижения или снятия, восстановления классной квалификации сотрудников и военнослужащих.
  2. Порядок создания квалификационных комиссий органов гражданской защиты по определению классной квалификации сотрудников и военнослужащих.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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