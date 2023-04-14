ведомственная награда появится у работников судов

Подготовлен проект указа президента Казахстана, предусматривающий учреждение новой ведомственной награды - для работников, внесших вклад в развитие судебной системы, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, Конституционного суда РК, правоохранительных органов, судов, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований:

в разделе "Медали" появится пункт следующего содержания:

"Сот жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін" (За вклад в развитие судебной системы).

также раздел "Медали Верховного Суда Республики Казахстан":



дополнен подразделом следующего содержания:

"Медаль "Сот жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін".





Фото: скриншот

Медалью награждаются судьи, работники Судебной администрации РК и его территориальных подразделений, ветераны судебной системы, проработавшие на благо судебной системы не менее 5 лет, а также иные лица за значительный вклад в развитие и совершенствование судебной системы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 апреля.