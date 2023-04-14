Ведомственная награда появится у работников судов
Так, в перечне ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, Конституционного суда РК, правоохранительных органов, судов, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований:
в разделе "Медали" появится пункт следующего содержания:
- "Сот жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін" (За вклад в развитие судебной системы).
также раздел "Медали Верховного Суда Республики Казахстан":
дополнен подразделом следующего содержания:
- "Медаль "Сот жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін".
Фото: скриншот
Медалью награждаются судьи, работники Судебной администрации РК и его территориальных подразделений, ветераны судебной системы, проработавшие на благо судебной системы не менее 5 лет, а также иные лица за значительный вклад в развитие и совершенствование судебной системы.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 27 апреля.