Федрезерв США может вновь повысить ключевую ставку в мае

Согласно протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), ФРС США не планирует снижать денежно-кредитную политику (ДКП) и, вероятно, может в очередной раз повысить ключевую ставку на заседании в мае, сообщает Zakon.kz.

На днях в США произошло два значимых события, за которыми следил финансовый рынок.

Первое: Федеральное бюро статистики США опубликовало данные по инфляции за март, который также известен как индекс потребительских цен (CPI). За этим показателем очень внимательно следит Федрезерв США.

Согласно вышедшим данным, в марте инфляция в США снизилась до 5,0% против 6,0% годовых в феврале. Аналитики прогнозировали снижение инфляции до 5,2%. Но по сравнению с февралем она увеличилась на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен (не включает продукты питания и энергоресурсы) в годовом исчислении вырос до 5,6%, а за март увеличился на 0,4%. Значения за февраль: +5,5% и +0,4% соответственно. То есть базовый CPI даже вырос в годовом выражении на +0,1%, а за месяц остался на прежнем уровне.

Второе событие: Федрезерв опубликовал протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое проходило 21-22 марта 2023 года. Из него следует, что смягчения денежно-кредитной политики пока не будет.

"Чиновники Федеральной резервной системы, похоже, намерены продлить серию повышений процентных ставок на заседании в следующем месяце, проигнорировав предупреждения своих советников о рецессии, сделав ставку на то, что им нужно сделать немного больше для сдерживания инфляции. Протокол заседания по вопросам политики в прошлом месяце показал, что многие участники снизили свои оценки целевого уровня относительно того, насколько высоко им потребуется поднять ставки после серии банковских крахов, взбудораживших рынки в прошлом месяце", – пишет Bloomberg.

Напомним, что прошлое заседание ФРС состоялось спустя несколько дней после нашумевшего закрытия Silicon Valley Bank. На мартовском заседании ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых. Решение было принято членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

Стоит отметить, что не все члены FOMC выразили уверенность в необходимости еще одного повышения ставки в мае, поскольку они захотели дождаться новых данных о влиянии банковского кризиса на экономику.

Несколько членов "подчеркнули необходимость сохранять гибкий подход при определении уместного курса монетарной политики с учетом высокой неопределенности экономического прогноза", говорится в протоколе.

В то же время в протоколе отмечается, что в январе и феврале был зафиксирован устойчивый рост рабочих мест, а уровень безработицы находился вблизи исторического минимума.

"Общая занятость в несельскохозяйственном секторе в январе и феврале росла более быстрыми ежемесячными темпами, чем в четвертом квартале прошлого года. Уровень безработицы практически не изменился и в феврале составил 3,6%. Уровень вакансий в частном секторе в январе практически не изменился с ноября и оставался высоким. Участники оценили, что спрос на рабочую силу по-прежнему значительно превышает предложение рабочей силы, и несколько участников отметили, что рост заработной платы по-прежнему значительно выше темпов, которые в долгосрочной перспективе должны соответствовать цели инфляции в 2%", – указывается в протоколе.

В заключение отметим, что оба эти события крайне важны для мировой экономики и финансовой системы в частности. И если еще в феврале текущего года было заявлено, что ФРС может менять ставку в зависимости от экономических данных, то сегодня, несмотря на все признаки замедления инфляции, нет сомнений, что базовая ставка все же будет подниматься.

Напомним, рынок ждет начала сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует в пятницу с публикации финпоказателей ведущих банков Wall Street – JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Citigroup Inc. Их акции по итогам торгов в среду подешевели на 0,4-0,9%.