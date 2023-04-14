Продукты подорожали на 12% за год в Казахстане

Фото: Zakon.kz

За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары не изменились, а в годовом выражении повысились на 11,8%. Об этом 14 апреля рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

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