Продукты подорожали на 12% за год в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары не изменились, а в годовом выражении повысились на 11,8%. Об этом 14 апреля рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Фото: Instagram/statgov.kz
В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.
Фото: Instagram/statgov.kz
Средняя цена на некоторые товары (на 11 апреля 2023 года):
- Крупа гречневая – 434 тенге/кг;
- Лук репчатый – 178 тенге/кг;
- Мясо кур– 1235 тенге/кг.
Обзор цен за неделю сделали корреспонденты Zakon.kz. Они заметили, что социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать.
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