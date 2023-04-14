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Продукты подорожали на 12% за год в Казахстане

продукты, цены Фото: Zakon.kz
За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары не изменились, а в годовом выражении повысились на 11,8%. Об этом 14 апреля рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

продукты

Фото: Instagram/statgov.kz

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.

продукты

Фото: Instagram/statgov.kz

Средняя цена на некоторые товары (на 11 апреля 2023 года):

  • Крупа гречневая – 434 тенге/кг;
  • Лук репчатый – 178 тенге/кг;
  • Мясо кур– 1235 тенге/кг.

Обзор цен за неделю сделали корреспонденты Zakon.kz. Они заметили, что социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать. 

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