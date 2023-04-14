Протесты во Франции: конституционный совет проверит пенсионную реформу

Конституционный совет Франции должен обнародовать свое заключение по вопросу соответствия конституции законопроекта об изменении пенсионной системы, принятого 16 марта правительством в обход голосования в парламенте, сообщает Zakon.kz.

Решение КС озвучат в 21:30 по времени Астаны. Помимо вопроса о законности пенсионной реформы, КС также примет решение о возможности проведения референдума по вопросу о запрете увеличения пенсионного возраста выше нынешних 62 лет (предложенная правительством реформа подразумевает его повышение до 64 лет), сообщает ТАСС.

Причем группа левых депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты) в четверг подала в КС еще один запрос на референдум, посчитав, что первый запрос могут отклонить из-за недостаточно выверенных с юридической точки зрения формулировок.

В случае одобрения такой инициативы советом ее должны будут поддержать 10% избирателей (4,8 млн французов) в течение девяти месяцев на специальной онлайн-платформе.

Опасаясь возможных беспорядков, префектура полиции Парижа запретила проведение любых манифестаций возле здания этого государственного института, вход в который уже в четверг утром демонстранты заваливали мусором.

14 апреля в Париже и по всей Франции власти ожидают более 130 манифестаций. Большинство пройдут вечером после оглашения вердикта по реформе.

В частности, к спонтанным манифестациям призывают студенческие организации. В качестве одной из точек сбора называют двор Наполеона, где расположены стеклянные пирамиды Лувра и откуда до Конституционного совета буквально 100 м.

Согласно опросу социологической компании Odoxa – Backbone Consulting, опубликованному 13 апреля, среди 1 тыс. респондентов лишь 48% доверяют Конституционному совету и 66% поддерживают продолжение манифестаций (61% даже в случае одобрения реформы).

При этом в случае одобрения референдума 82% заявили о готовности принять в нем участие. Если же КС частично или полностью отклонит законопроект, то, по мнению 74% опрошенных, премьер-министр Франции Элизабет Борн должна будет уйти в отставку.



Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, представили в январе.

Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта премьер-министр воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании, что вызвало новую волну протестов.