Митрополит Александр рассказал, как встретят православную Пасху в Казахстане

Как отметят православную Пасху в Казахстане и какие запланированы события, рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Главное богослужение, посвященное Пасхе, пройдет по традиции в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, сообщает Zakon.kz.

На конференции Православной Церкви Казахстана в преддверии праздника Святой Пасхи глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр сообщил, что пасхальное Богослужение пройдет во всех храмах нашей республики в ночь с 15 на 16 апреля.

"Приближается самый главный христианский праздник Светлой Пасхи, который называют праздников праздник и торжество торжеств. Пройдет совсем немного времени, и Казахстан вместе со всем православным миром будет встречать это священное событие. Многоконфессиональный и многонациональный народ Казахстана всегда вместе встречает Пасху и Наурыз, Курбан-айт и Рождество – это старинная, добрая традиция нашей страны. Сердечно поздравляю православных казахстанцев и всех, кому дорог этот светлый день, с великим Торжеством. Воскресение Христово дает нам силы жить полноценно и правильно – любить и сострадать, верить и прощать, благодарить и жертвенно трудиться во благо ближнего и родной страны". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Глава Православной Церкви Казахстана отметил, что в главном храме южной столицы – Вознесенском Кафедральном соборе – праздничная служба начнется в 23:30 15 апреля.

В главном храме страны – Успенском кафедральном соборе Астаны – пасхальные торжества возглавит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий, который является викарием Астанайской епархии, богослужения так же начнутся за полчаса до полуночи.

2023 год ознаменован исторической и духовно значимыми датами – 20-летием создания Православной Церкви Казахстана, 15-летием установления общецерковного празднования в честь всех новомучеников и исповедников казахстанских и 25-летием обретения мощей преподобного старца Севастиана.

Как отметил митрополит, в рамках празднования пройдет ряд мероприятий.

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. В 17:00 16 апреля, в день Пасхи, Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

Между тем Владыка подчеркнул, что святое пламя будет доставлено и в другие города Казахстана – Астану, Актау и другие регионы страны.

"Многие годы радость празднования Светлого Христова Воскресения усугубляется принесением в храмы Казахстана Священного огня от Гроба Господня. Начало этой священной традиции было положено в 1997 году. В казахстанских храмах возжигаются свечи и затепливаются лампады от иерусалимского священного пламени. Благодатный огонь – символ Божественного присутствия в нашей жизни, символ горячей веры и доброй надежды на просвещение человеческого рода светом Евангельской истины". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

19 апреля в 8:45 в Караганде состоится крестный ход от Богородице-Рождественского монастыря в Михайловке (ул. Западная, 34), где жил и трудился праведный старец, к новому Троицкому собору (ул. Новая, 29). Состоится освящение здания Духовно-культурного центра при соборе и открытие выставки, посвященной старцу Севастиану.

6 мая в Алматы, в Духовно-культурном центре Православной Церкви Казахстана (ул. Латифа Хамиди, 30), состоится открытие выставки, посвященной первому архипастырю Туркестанской епархии – архиепископу Софонии (Сокольскому). Историки называли этого талантливого и праведного человека апостолом Великой степи и просветителем Центральной Азии.

21 мая в Алматы, на территории Никольского собора (ул. Байтурсынова, 56/5), состоится празднование в честь 20-летия учреждения Православной Церкви Казахстана и 15-летия установления общецерковного празднования в честь всех новомучеников и исповедников казахстанских. Праздничное богослужение будет проходить под открытым небом, начало – в 9:00. Кроме того, на территории собора состоится презентация выставки, посвященной памятным датам.

Между тем в Духовно-культурном центре Православной Церкви Казахстана продолжает работу выставка "Храм – небо на земле". В экспозиции представлены макеты известных соборов Православной Церкви Казахстана. Некоторые модели выполнены с использованием ювелирных технологий и отличаются подробной проработкой всех деталей. Подобный церковно-культурный проект осуществляется в Казахстане впервые. Выставка продлится до 1 мая.

В завершение глава Православной Церкви митрополит Астанайский и Казахстанский Александр подчеркнул, что настоящее празднование Светлого Христова Воскресения невозможно представить без совершения дел любви по отношению к ближнему.

"Наш высокий нравственный долг – укрепляясь дарами Пасхи Христовой, быть опорой для тех, кому сейчас трудно, протягивать руку братской поддержки всякому человеку, неважно, верующий он или неверующий, праведный или грешный, трудиться ради преображения мира вокруг нас, наполняя его правдой, милосердием и красотой", – добавил митрополит.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных казахстанцев с предстоящим праздником Святой Пасхи и сказал, что "в Пасхальную ночь и во все дни празднования Воскресения Христова в храмах Казахстана будут совершаться сугубые молитвы о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви".

"Чтобы всегда, на всякое время было бы над Казахстаном чистое небо и мир среди народов нашей страны", – сказал владыка в завершении конференции.

Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник. Праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории. Празднику Светлого Христова Воскресения предшествует пост, который и по продолжительности, и по своей значимости называется Великим.