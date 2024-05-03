Митрополит Александр рассказал, какие святыни привезут в Казахстан в пасхальные дни

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных верующих с праздником Пасхи и рассказал, как встретят Светлое Христово Воскресение в Казахстане. Главное богослужение пройдет по традиции в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В преддверии праздника Святой Пасхи митрополит Астанайский и Казахстанский Александр провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что пасхальное богослужение пройдет во всех храмах республики в ночь с 4 на 5 мая. Митрополит Александр совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Глава Православной Церкви Казахстана отметил, что приближается самый главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение. В ночь с 4 на 5 мая Казахстан вместе со всем православным миром встретит Святую Пасху, которую верующие называют Торжеством из Торжеств, именуют Праздников Праздник.

"В нашей стране народ всегда вместе встречает Пасху и Наурыз, Курбан-айт и Рождество – это старинная, добрая традиция многонационального и многоконфессионального Казахстана. Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю участников пресс-конференции, православных христиан нашей страны и всех, кому дорог этот светлый день, с наступающим великим Торжеством. Воскресение Христово дает нам силы жить полноценно и правильно – любить ближних и искренне верить в Бога, сопереживать скорбям наших ближних и трудиться на благо родной страны. Две тысячи лет благая весть о Воскресении Христа из мертвых служит основанием нашей веры во всепобеждающую силу Божией любви. Творец Вселенной, Господь славы, желая спасти Свое творение – человека, приходит не только на землю, но снисходит даже до ада и, сокрушив врата тьмы, восходит победителем, совоскрешая с Собой род человеческий. Воскресший Христос дарит жизнь каждому верующему. Он обращается к нам в Евангелии: "Я живу, и вы будете жить". "Пасха – избавление от скорби" – так назвал этот святой праздник великий учитель Церкви преподобный Иоанн Дамаскин, живший в VIII веке. Умножим и мы радость Воскресения Христова делами любви и милости. Сколько людей в эти дни ждут человека, который сделал бы их жизнь отраднее. С пасхальным приветствием принесем страдающим – утешение, враждующим – мир, нуждающимся – помощь, унывающим – радость, а Христу – наши просветленные любовью и добром души", – сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Глава Православной Церкви Казахстана отметил, что в главном храме южной столицы – Вознесенском Кафедральном соборе – праздничная служба начнется в 23:30 4 мая. В это же время службы начнутся и во всех других храмах страны.

Вместе с тем Владыка заострил внимание на всеобщей помощи этой весной в борьбе с небывалыми паводками.

"Весна нынешнего года стала для Казахстана временем тяжелого испытания для всех живущих здесь. От небывалых по масштабу паводков пострадали 10 областей нашей страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал наводнение в республике "самым крупным бедствием за последние 80 лет". Для преодоления последствий стихии нашему многонациональному и многоконфессиональному народу важно проявить свои благородные качества – единство и сплоченность. Духовенство и миряне Православной Церкви Казахстана всячески поддерживают пострадавших, трудятся в спасательных бригадах, участвуют в сборе и распределении гуманитарной помощи. В такие времена необходимо вспоминать слова Христа: "Не бойся, только веруй". Вера в Бога – огромная сила, способная преображать человека, обновлять его душу, она вдохновляет на подвиги и укрепляет в повседневных делах. Хотел бы сказать слова признательности всем, кто трудится по устранению последствий наводнения, волонтерам и добровольцам", – сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Владыка произнес слова признательности всем, кто трудится по устранению последствий наводнения: волонтерам, добровольцам и каждому казахстанцу в частности.

Также митрополит сказал о Благодатном огне из храма Гроба Господня в Иерусалиме, прибытие которого в Казахстан ежегодно становится особым событием праздника Пасхи.

"На Ближнем Востоке сейчас весьма непростая обстановка. Болью в сердце каждого из нас отзываются данные о числе погибших, раненых и пострадавших, о разрушении домов и больниц. В результате вооруженного конфликта пострадали и продолжают страдать тысячи человек, среди которых огромное число составляют мирные люди, дети, старики и инвалиды". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Митрополит отметил, что ему поступил вопрос от нескольких человек: сойдет ли ныне благодатный огонь? На что Владыка ответил:

"Один лишь Господь знает ответ. Конечно же, православный мир ожидает этого благословения Божия. Несмотря ни какие обстоятельства, как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи благотворителей в Пасхальную ночь в Алматы из святого града Иерусалима от Гроба Господня будет доставлен благодатный огонь. Мы встретим и сохраним эту святыню в особой негасимой лампаде, а после передадим благодатный огонь в храмы Митрополичьего округа".

Он добавил, что встреча Благодатного огня состоится в сам день Пасхи – в 17:00 5 мая. И это священное событие пройдет в главном храме Алматы – Вознесенском кафедральном соборе.

Кроме того, митрополит рассказал о прибытии чудотворной иконы Божьей матери "Целительница".

"В Православной Церкви Казахстана сложилась добрая традиция – принесение для молитвенного поклонения и духовного укрепления нашего народа особо почитаемых святынь. Нашу страну посещали ковчеги с мощами известных святых и чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Целительница". И в эти праздничные дни нас ожидает особый подарок". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

С 18 по 21 мая Алматы посетит известная в христианском мире святыня – чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Целительница".

"По молитвам перед этой святыней множество людей сподобились избавления от физических и душевных недугов, получили помощь и утешение. Принесение святыни в южную столицу станет значимым событием в духовной и культурной жизни Казахстана. Преблагословенную Деву Марию почитают не только христиане, но и мусульмане, а ее древний образ, который посетит наш город, представляет собой особую историческую и художественную ценность", – сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Фото: Zakon.kz

Митрополит добавил, что прибытие иконы в Казахстан – исторический факт, так как чудотворная икона впервые за историю своего существования покинула Алексеевский монастырь.

"Актуальность принесения иконы "Целительница" связана и с тем, что немало людей до сих пор испытывают на себе тяжелые последствия пандемии коронавируса. Приглашаю всех на встречу святыни – 18 мая в 9 часов утра в Иверско-Серафимовский монастырь", – рассказал митрополит.

18, 20-21 мая чудотворная икона "Целительница" будет находиться в Иверско-Серафимовском монастыре (ул. Латифа Хамиди, 30). 19 мая святыня будет пребывать в Никольском соборе (ул. Байтурсынова, 56/5).

Кроме того, во время конференции митрополит продемонстрировал точную копию иконы чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Целительница", которая на несколько дней посетит Казахстан. Он сообщил, что подобие этой святыни будет освящена во время пребывания в Казахстане подлинного образа Богородицы "Целительницы".

"Освященный список чудотворной святыни останется с нами в Алматы и будет также путешествовать по всему Казахстану, давая возможность прихожанам к ней благоговейно прикладываться, испрашивая благодатной помощи в исцелении", – сказал митрополит.

Вместе с тем 19 мая в Никольском соборе Алматы состоится празднование 25-летия учреждения Астанайской и Алматинской епархии. В 9:00 начнется пасхальная Литургия под открытым небом в день памяти святых жен-мироносиц в пасхальный период. В этом торжестве примут участие все казахстанские иерархии, зарубежные гости и архипастыри, большое количество священнослужителей.

По окончании богослужения откроется выставка, посвященная памятной дате – 25-летию со дня основания столичной епархии.

"В завершение Пасхи совершенно особый праздник, он отмечается церковью 40 дней. Именно такой период времени, прежде своего вознесения на небо, воскресший Христос провел вместе с учениками, наставляя их и открывая им тайны царствия Божья", – сказал владыка.

В заключение мероприятия митрополит отметил, что хотел бы пожелать, чтобы казахстанцы приумножили радость Воскресения Христова делами любви и милости.

Ранее Митрополит Александр обратился к казахстанцам в связи с масштабным наводнением в ряде регионов Казахстана.