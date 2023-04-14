В АО "АрселорМиттал Темиртау" установлен современный учебно-тренировочный комплекс

Велоэргометр, беговая дорожка и лабиринт со звуковыми эффектами – все это элементы нового уникального учебно-тренировочного комплекса производства компании "Бранд-Мастер".

С помощью комплекса специалисты газоспасательного отряда АО "АрселорМиттал Темиртау" смогут проводить тренировки в условиях, приближенных к реальным. Это первый подобный комплекс в Стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау".

Фото: Игоря Узаревича

"На сегодняшний день персонал газоспасательной станции АО "АрселорМиттал Темиртау" начинает учебно-тренировочные занятия, – рассказывает начальник газоспасательной станции АО "АрселорМиттал Темиртау" Вячеслав Ткачук. – Для нас это новое оборудование, которое мы внедрим для более полного использования его функционала. Это позволит узнать все его свойства и назначение, чтобы в дальнейшем персонал всего комбината, то есть члены добровольных аварийно-спасательных формирований, могли прийти к нам и провести тренировки".

Фото: Игоря Узаревича

Тренировочный комплекс представляет собой контейнер, который состоит из нескольких секций: пультовой с пультом управления, теплокамеры с тренажерной зоной и дымокамеры с лабиринтом. Для обеспечения работы теплодымокамеры и создания условий, приближенных к реальным, комплекс оборудован дымогенератором, шумовой и световой аппаратурой, которые позволяют создать максимально реалистичные условия чрезвычайной ситуации. Для обеспечения связи предусмотрены динамик, микрофон и видеонаблюдение, чтобы контролировать участников тренировочного процесса, а также тепловизионный контроль для наблюдения за действиями в дымокамере в условиях задымленности. Включение всех эффектов производится с пульта управления, который является сердцем комплекса.

Фото: Игоря Узаревича

"Пультовая включает в себя рабочее место оператора с пультом управления всеми видами тренажеров ТДК. Тренажерная зона предназначена для выработки у тренирующихся высокого уровня выносливости, подвижности, физической работоспособности, адаптации к условиям повышенной температуры. Дымокамера служит для тренировок в условиях задымленности, направленных на освоение правильных действий в различной обстановке, формирование психологической и физической готовности. В состав дымокамеры входят следующие тренажеры: "Лабиринт", "Труба", "Память", "Манекен-уникен", – говорит Вячеслав Ткачук.

"Лабиринт" представляет собой систему лазов различной конфигурации, люков, сплошных перегородок для моделирования замкнутого пространства. "Труба" используется для увеличения физической и психологической нагрузки при работе в стесненном пространстве. "Память" включает в себя три вентиля с магнитными контактами, с комплектом номерных табличек. Используется для концентрации внимания в экстремальных ситуациях и контроля выполнения поставленных задач. "Манекен-уникен" предназначен для проведения инструктажей по ТБ, обучения курсу оказания первой медицинской помощи, а также для проведения тренировок и военных учений по ГО и ЧС.

Фото: Игоря Узаревича

Оборудование комплекса позволяет проводить тренировки с целью формирования психологической и физической готовности к действиям в экстремальных ситуациях.