Студенты нарисовали девушку с помощью ИИ и продавали ее интимные фото

Клаудию сгенерировала нейросеть Stable Diffusion. Авторам аккаунта удалось обмануть пользователей Reddit и заработать 100 долларов (около 45 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Двое студентов продавали в соцсети Reddit нюдсы (фотографии интимного характера) несуществующей девушки по имени Клаудия, сообщает Rolling Stone.

Клаудия "предлагала" отправить фото желающим за деньги. Нарисованная ИИ девушка была брюнеткой с глазами серого цвета и пышной грудью.



Авторы решили проверить, сможет ли ИИ обмануть интернет-пользователей. После десятков комментариев с комплиментами в адрес Клаудии реддиторы предположили, что перед ними фото от ИИ. Они попросили показать им руки модели – большинство ИИ пока что не могут правильно изобразить человеческие руки.

Разработчики Stable Diffusion запрещают пользователям создавать непристойные изображения порнографического характера, но из-за доступности ИИ для каждого не могут отследить весь контент.

