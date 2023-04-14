Второклассники пошутили о захвате школы террористами в Астане

Учащиеся второго класса позвонили на "911" с сообщением о захвате школы террористами в Астане. За шалость детей накажут их родителей, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, 14 апреля в 12:17 на канал "102" поступило сообщение о якобы захвате одной из школ столицы неизвестными.

Установлено, что инцидент произошел в одной из частных школ жилого массива Пригородный.



"На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Информация не подтвердилась. По данному факту проведена проверка. Выяснилось, что во время перемены ученики второго класса позвонили в службу "911" и сообщили, что они спрятались в уборной, так как школу захватили террористы". Пресс-служба МВД РК

Дети пояснили, что таким образом хотели пошутить.



