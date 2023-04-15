Любовь спасет мир: алматинские пары поделились своими историями в День Козы-Корпеш и Баян-Сулу

Накануне праздника всех влюбленных редакция Zakon.kz собрала самые яркие истории знакомства и поговорила с молодоженами, которые решили приурочить свое бракосочетание к этому дню, чтобы узнать, что для них значит День Козы-Корпеш и Баян-Сулу.

15 апреля в Казахстане отмечают День Козы Корпеш и Баян Сулу, или День всех влюбленных. В этом году он будет праздноваться уже 12-й раз. Несмотря на то, что этот день не числится среди официальных праздников, большинство казахстанцев с удовольствием его отмечают. И если раньше самым популярным днем для регистрации брака был 14 февраля, то сегодня 15 апреля так же по душе многим молодым людям.



В этот праздник влюбленные признаются друг другу в нежных чувствах, дарят своим вторым половинкам приятные презенты. Некоторые пары в этот весенний день регистрируют свой брак. Например, в преддверии дня всех влюбленных, 14 апреля, в ЗАГС Ауэзовского района Алматы пришли забрать свидетельство о заключении брака 17 пар. В этом году 15 апреля выпало на субботу, поэтому многие получают документы днем ранее.

У влюбленных Казахстана свой праздник появился в январе 2011 года. Городское управление культуры по вопросам молодежной политики, утверждая план мероприятий на год, включило в него новый праздник.

День влюбленных посвящен героям поэмы казахского эпоса XIII-XIV веков Козы Корпеш и Баян Сулу. Историю любви юноши и девушки, которым не суждено было быть вместе, передавали из поколения в поколение. Поэма о двух влюбленных считается в казахской литературе одной из самых древних и широко распространенных.

Согласно поэме, лучшие друзья Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых обручили еще до появления на свет. Но судьба сложилась иначе: Сарыбай погиб во время охоты, так и не дождавшись рождения сына – Козы.

Спустя годы подросшие дети двух друзей – Козы Корпеш и Баян Сулу – влюбляются. Однако отец девушки меняет планы и решает выдать ее замуж за батыра Кодара, спасшего однажды его отары от джута. Кодар становится преградой между влюбленными и убивает Козы.

Чтобы отомстить убийце, Баян прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, только если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кодар соглашается, начинает копать яму, держась при этом за длинные косы Баян. Убедившись, что яма достаточно глубокая, девушка отрезает косы, чтобы Кодар упал и погиб. После этого на могиле возлюбленного Баян Сулу закалывает себя кинжалом.

По словам историка Мухита Мадиярова, мавзолей этой похороненной вместе пары как символ земной любви находится недалеко от города Аягуз. В праздник всех влюбленных в стране вспоминают красивую, но трагическую историю любви джигита Козы Корпеш и красавицы Баян. Она вдохновляла многих акынов, драматургов, этнографов и историков всех времен и многих народов, включая поэта Александра Пушкина. Среди его рукописей нашли вариант этой поэмы, предполагают, что он намеревался на ее базе написать собственную, но помешала ранняя смерть. А сегодня история, рассказанная в произведении, является примером настоящих, искренних отношений.

По мнению эксперта, отход от советской идеологии возможен только при наличии своей, родной истории, традиции и обычаев, языка, культуры, устного народного творчества, религии, семейных ценностей, которые должны передаваться из поколения в поколение.

"Очень важно иметь свои национальные и государственные праздники, заменяя те, которые искусственно насаждались. К примеру, такие истории любви наших великих предков. Мы помним, чтим и передаем дальше из поколения в поколение эти легенды, взятые из жизни, поэтому надо ценить наше достояние, традиции, культуру и наших красивых, нежных, драгоценных женщин". Историк Мухит Мадияров

Проходят столетия, меняется мир вокруг, но неизменными остаются чувства влюбленных, которые решают идти по жизни вместе. 20-летний Эльдар Темсиитов и 20-летняя Диана Касен пришли в ЗАГС Ауэзовского района, чтобы забрать свидетельство о браке. Несмотря на свой молодой возраст, они приняли решение пожениться, так как сразу поняли, что останутся вместе навсегда. Познакомились Эльдар с Дианой в одном из транспортных холдингов Алматы. Девушка занимается регулированием движения общественного транспорта. По ее словам, когда она только пришла в компанию и проходила стажировку, Эльдару поручили ввести коллегу в рабочий процесс.





Фото: Zakon.kz

"Если честно, поначалу он мне совсем не понравился. Меня посадили с ним рядом, чтобы я у него училась. Спустя две недели я поняла, что он начинает мне нравиться. Поначалу Эльдар не отвечал мне взаимностью и даже игнорировал, но через месяц я добилась его внимания. Наши отношения продолжались два года, а 31 декабря он сделал мне предложение. Он очень добрый, заботливый, и я чувствую себя с ним, как за каменной стеной". Диана Касен





Фото: Zakon.kz

Диана рассказывает, что сама проявила инициативу в отношениях, и то, что они сейчас вместе – ее заслуга. Уже в сентябре молодые люди планируют сыграть свадьбу, соблюдая все казахские традиции.



"Так совпало, что перед Днем влюбленных мы получили свидетельство о браке, я думаю, что это очень романтично. Мы с удовольствием отмечаем этот праздник, ведь это прекрасный повод еще раз напомнить о своих чувствах и уделить друг другу внимание. Теперь наша годовщина будет ассоциироваться с этим прекрасным весенним праздником". Диана Касен

Отметить День Козы Корпеш и Баян Сулу и обменяться подарками молодожены планируют в каком-нибудь уютном, романтичном месте.

История любви Альмиры Есенкуловой и Тимура Саржакова – готовый сюжет для романтического фильма. Их дружба началась еще со школьной скамьи, а позже переросла в романтические отношения. Пара встречалась три года, затем Тимур уехал получать образование в Китай. Их пути разошлись, но спустя 10 лет судьба вновь соединила Тимура и Альмиру, и после еще трех лет отношений парень предложил Альмире выйти за него замуж.





Фото: Zakon.kz

"Мы ужинали в ресторане, и в какой-то момент Тимур протянул мне коробку с кольцом. Конечно, я сразу же согласилась. Это не было пышное и публичное предложение. Нам по 35 лет и, думаю, что это был осознанный и зрелый шаг, чтобы создать семью. Мы очень давно знакомы, у нас схожие взгляды на жизнь и ценности. Если судьба посылает тебе человека и вам суждено быть вместе, вы обязательно встретитесь. Символично, что мы получили свидетельство о заключении брака накануне Дня влюбленных. Мне кажется, что 14 февраля – День Святого Валентина – постепенно теряет свою актуальность, и все больше людей празднуют свой казахстанский День любви 15 апреля. Отметить праздник и наш союз мы планируем в горах, устроим пикник и отдохнем от городской суеты". Альмира Есенкулова





Фото: Zakon.kz

Своей историей знакомства поделилась еще одна молодая пара, у которой все только начинается. О том, как работа не только укрепляет профессиональные связи, но и соединяет любящие сердца, рассказали Ян Благов и Аяулым Жаксылык. Молодые люди познакомились на работе и сразу нашли общий язык. Они встречаются три месяца и не жалеют, что позволили простой дружбе перерасти в нежные чувства.





Фото: Zakon.kz

"Мы были рады простым рабочим вопросам, которые приходилось решать вместе, радовалась совместным обедам и простому общению. Но все было в рамках рабочих моментов. А на одном из корпоративов мы разговорились и общались несколько часов подряд. У нас много общего, поэтому темы для разговора находились сами собой. Я понимал, что мне легко с Аяулым, она очень открытая, жизнерадостная и с отличным чувством юмора. После того вечера мы стали по-другому воспринимать друг друга. Когда она уволилась, наши отношения стали развиваться быстрее". Ян Благов

По словам Аяулым, она уже подготовила подарок ко Дню влюбленных, а Ян пообещал интересную культурную программу с прогулками по их любимым местам в городе и поход в кинотеатр.

По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году количество зарегистрированных браков составило 128,4 тыс., что в сравнении с 2021 годом меньше на 8,5%. Доля зарегистрированных браков с представителем другой национальности по итогам 2022 года составила 34,8%.

К слову, самое большое количество браков в 2022 году зарегистрировано в августе – 15 267.