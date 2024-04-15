Козы Корпеш и Баян Сулу: история самого известного в мире казахского эпоса о любви

На сегодняшний день поэма о Козы Корпеш и Баян Сулу – трогательное произведение о любви и верности, рожденное в казахской степи. Zakon.kz узнал, кого из великих потрясла трагическая судьба юной пары и как герои эпоса продолжают жить в современном Казахстане.

15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай". А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля – Дню святого Валентина. Женихи и невесты выбирают для бракосочетания 15 апреля, надеясь, что их жизнь будет наполнена любовью до самого конца. В этот день парни делают предложения своим возлюбленным, а те, кто еще не решился на брак, дарят друг другу подарки и милые поздравления.

Содержание поэмы

Многие авторы пишут, что история казахских влюбленных схожа с судьбой известных итальянских героев Ромео и Джульетты. Хотя различия между ними разительны и очевидны, если знать содержание. Поэма начинается с описания крепкой мужской дружбы между богатыми и знатными баями – Карабаем и Сарыбаем. Молодые мужчины, еще не став отцами, решили поженить своих будущих детей, когда те подрастут. Однако вскоре произошла трагедия: конь под Сарыбаем поднялся на дыбы, свалил всадника и тот ударился головой о камень, умерев на месте. Беда с ним произошла по дороге в кочевье, где у него родилась дочь, мужчина так и не увидел новорожденной, названной из-за внезапной гибели отца Баян Сулу.

В честь рождения сына Карабай устроил большой пир, один из гостей – шаман – рассказал хозяину, что его первенца ждет плохое будущее – он видит смерть и кровь. Поверив предсказаниям, Карабай решает забыть о клятве, данной своему другу, и откочевать подальше, чтобы его сын Козы Корпеш никогда не увидел Баян Сулу. В кочевье Сарыбая развиваются другие события. Накануне гибели хозяин подобрал в дороге больного старика-калмыка с маленьким мальчиком, вот как описывается это в поэме.

Сарыбай еще при жизни, близ отрогов Алатау Натолкнулся на кибитку старика-калмыка с сыном. Был калмык и слеп, и болен, мальчик слаб и беззащитен. Оба были одиноки, оба вместе голодали. Сарыбай в свое кочевье старика и сына принял. Кодар Кулем звался мальчик, как родной у Сарыбая, Он воспитан был в семействе.

Оба героя – Баян Сулу и Козы Корпеш – растут, не зная друг о друге. После смерти Сарыбая подобранный мальчик Кодар берет управление хозяйством на себя и отлично с этим справляется. Повзрослев, он решает жениться на хозяйке – Баян Сулу, но та узнает о клятве отца и решает ждать своего нареченного. Остановимся на этом месте, давая вам возможность самим прочитать и насладиться красотой поэзии. Приведем только цитату финала легендарного казахского эпоса. Баян Сулу, сумевшая обманом отомстить Кодару за убийство своего жениха Козы Корпеша, приказывает построить высокий памятник из камня в честь своего возлюбленного. И созывает поминальный той.

Поклонившись всем по чину, До земли склонясь рукою, Оглядевши всех любовно, Близких девичьему сердцу, Вмиг на памятник взбежала Над могилою Корпеша. Здесь кинжал достала острый Из-за пояса, вонзила Прямо в сердце и упала На могилу друга мертвой. Так Баян – травинки нежной, У степей родных не стало.

Лиризм и красота легенды очевидны. Мавзолей, где, по приданию, захоронены влюбленные, находится в Аягузском районе Абайской области. По оценке ученых, строение относится к V-VII векам.

Фото: Zakon.kz

История казахского эпоса

Появление легенды о красивой и трагической судьбе двух влюбленных относят к временам Тюркского каганата. В те годы казахский эпос о любви и верности "Козы Корпеш и Баян Сулу" передавался из уст в уста по всей степи – от Алтая до Оренбурга. К слову, российские ученые говорят, что им приходилось встречать в экспедициях варианты поэмы о Козы Корпеш и Баян Сулу на татарском и башкирском языках. Но, пожалуй, самый диковинный случай – найденная в архиве Александра Сергеевича Пушкина запись поэмы на восьми листах, сделанная чужой рукой. Скорее всего, предполагают ученые, великий русский поэт, собирая материал о восстании Пугачева в Оренбургских степях, заинтересовался печальной повестью о судьбе двух влюбленных и намеревался об этом писать сам.

Но первую публикацию казахский эпос увидел намного позже, уже после смерти Пушкина. В 1858 году блестящий офицер, дипломат и ученый-исследователь Шокан Валиханов путешествовал близ Аягуза и заехал посмотреть на мавзолей, где, по преданию, были захоронены влюбленные Козы Корпеш и Баян Сулу. Известно, что Валиханов сделал несколько набросков памятника и барельефы, на которых было изображено несколько женщин: Баян, ее сестры и тети. Естественно, что красивая поэма о верности и любви двух юных сердец заинтересовала Валиханова, он ее записал и по возвращении опубликовал один из вариантов.

Трагические истории авторов

Первым и одним из лучших поэтических переводов поэмы "Козы Корпеш и Баян Сулу" на русский язык считается работа сибирского поэта Георгия Тверитина, владевшего казахским в совершенстве. Ему понадобилось более четырех лет, чтобы суметь отразить всю красоту и лиризм поэмы о любви, верности и трагической гибели влюбленных. Начал он работать над переводом в 1913 году, а опубликована она была спустя десять лет – в 1927 году, когда переводчика уже не было в живых.

Это не единственная запутанная и трагическая история, связанная с легендарным казахским эпосом. Много позже выдающийся казахский композитор Мукан Толебаев, к слову, автор оперы о другой трагической любви "Биржан и Сара", взялся написать оперу о Козы Корпеше и Баян Сулу. Автором либретто выступил не менее талантливый и знаменитый Габит Мусрепов. Ранее, в 1939 году, он написал четырехтактную драму по мотивам казахского эпоса. Тулебаев своим друзьям говорил: "Я напишу ее золотыми нотами", но из-за слабого здоровья и ранней смерти композитор не успел закончить свой шедевр.

13 марта 2016 года на сцене Театра оперы и балета "Астана Опера" состоялась премьера неоконченной оперы Мукана Толебаева "Козы Корпеш и Баян Сулу". Рукописи выдающегося музыканта обнаружила профессор, музыковед, специалист по творчеству Толебаева Алтын Кетегенова.

Благодаря ее стараниям и настойчивости дело мастера продолжили современные композиторы, создавшие симфоническую инструментовку произведения. Это позволило исполнить оперу о легендарной любви и верности влюбленных в концертном варианте.

Фото: Zakon.kz

Современный мир

История прекрасной и трагической любви Козы Корпеш и Баян Сулу продолжает жить в современном Казахстане. Поэму изучают в школе. Родители дают имена своим детям в честь героев эпоса, их изображениями украшают поздравительные открытки и праздники, а на зданиях можно увидеть архитектурные элементы с их участием. К примеру, в Алматы на входе во Дворец бракосочетания выложено мозаичное панно с изображением героев эпоса.