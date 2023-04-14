Шлагбаумный бизнес: как казахстанцев заставляют платить за отдых на природе

Пришла теплая пора – время активного загородного отдыха на природе. В каких случаях, согласно законодательству, мы должны платить за это благо, а в каких имеем бесплатное право на него, разбирался Zakon.kz.

Когда и где за отдых на природе платить не надо

В обычном – не заповедном – лесу мы можем не только совершенно бесплатно гулять, но даже слегка перекусить местными дикоросами.

Так, в статье 42 Лесного кодекса постулируется право граждан "на бесплатное без разрешительных документов пребывание на территории государственного лесного фонда в целях проведения отдыха, участия в оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных мероприятиях, сбора для собственных нужд дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных лесных ресурсов". Исключение составляют краснокнижные виды, разумеется.

Правда, вокруг Алматы таких обыкновенных лесов, не относящихся к ООПТ, практически не осталось. Но есть степи, лесополосы в них. А вот на севере, в том же Боровом, или в Восточном Казахстане – предостаточно.

Подчеркнем, что нормы бесплатного сбора дикоросов физическими лицами для собственных нужд (о чем идет речь в вышеупомянутой статье 42 Лесного кодекса) ограничены для каждой административно-территориальной единицы соответствующими местными представительными органами власти. Так, на территории государственного лесного фонда Акмолинской области нормы бесплатного сбора, например, плодов и ягод ограничены 30 килограммами на одного человека, грибов – 50 килограммами, цветков лекарственных растений – 10 килограммами. (Согласно Приложению 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-10.)

А, скажем, в Алматинской области нормы уже другие: цветков (а равно корней, почек и т.п.) лекарственных растений можно бесплатно собрать для себя до трех килограммов, плодов яблони Сиверса – пять, урюка и грибов – по три, ягод разных – три килограмма. (Приложение к решению Алматинского областного маслихата N 7-55 от 24 июня 2004 г.)

Свои нормативы и в других областях: разрешенные цифры зависят, можно предположить, от богатства местной флоры и степени уязвимости экосистемы.

Есть бесплатный доступ и на реки-озера. Возьмем другой нормативно-правовой акт – Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". В пункте 2 статьи 26 Закона говорится, что "общее пользование животным миром, в том числе любительское (спортивное) рыболовство в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с изъятием до пяти килограммов на одного рыболова за выезд, осуществляется без каких-либо разрешений".

Как видим, по общему правилу, то есть не на охраняемых территориях, государство дозволяет людям не только бесплатно пребывать на природе, но и даром наслаждаться ее дарами – в любительских, конечно, масштабах ("для собственных нужд"). И это нормально: так и должно быть в социальном государстве, а не в княжеской вотчине.

А если кто-нибудь, представившись инспектором, будет требовать от вас разрешение на рыбалку, смело посылайте его учить матчасть. Если, конечно, вы не решили ставить спортивные рекорды по вылову.

Сколько надо платить при посещении Национальных парков

Каждый из нас наверняка отчислял – и не раз – плату за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Например, когда подъезжал к шлагбауму нацпарка "Бурабай" подле Астаны, чтобы искупаться в озере Щучье. Или к шлагбауму нацпарка "Иле-Алатау" близ южной столицы, чтобы подышать воздухом в Большом Алматинском ущелье. Или еще к какому-нибудь шлагбауму.

Автор этих строк – тоже. И всякий раз – как и при поездке по платной дороге – задавался вопросом: а почему приходится платить дважды? Ведь однажды, при исчислении индивидуального подоходного налога, ты уже отдал в государственный бюджет десятину заработанных денег. Не из них ли должны идти средства на разного рода социальные, инфраструктурные, обеспечивающие безопасность и прочие нужды? В том числе и на устройство немногих беседок и мусорных контейнеров на лесных опушках?..

И ведь действительно определенная путаница действительно есть.

Сумма, которую потребуют с каждого человека при входе-въезде на территорию нацпарков, обычно составляет тенге пятьсот, но может варьироваться. Дело в том, что чек, который вам дадут, на самом деле включает не одну, а две платы. Первая – это плата за использование ООПТ республиканского значения, тех же "Иле-Алатау" или "Бурабай". Ставка определена в статье 591 Налогового кодекса из расчета 0,1 МРП за каждый день пребывания на соответствующей территории. Таким образом, в 2023 году эта плата составляет 345 тенге.

Но, помимо этих денег, которые отправятся в республиканский бюджет, нацпарки включают в чек еще 200-250 тенге в зависимости от аппетита руководства, которые оставляют себе. Это так называемая плата за пользование туристическими маршрутами. К сожалению, деньги отдать придется, даже если вы не планируете сворачивать с дороги. Хотя периодически общественники и даже правоохранительные органы поднимают вопрос, насколько обосновано взимание этой платы. Так, например, в 2020 году специализированный природоохранный прокурор города Алматы своим протестом отменил приказ руководства Иле-Алатауского нацпарка об утверждении тех самых тарифов в 200 тенге, поскольку их взимали со всех подряд – в том числе и с тех, кто никакими туристическими маршрутами не пользовался.

Однако воз, то есть чек, и ныне там.

Почему приходится платить 0,1 МРП за использование ООПТ?

Этот вопрос в некоторых случаях тоже вызывает недоумение. Уточним, 0,1 МРП – это не экологический сбор и не входной билет в парк. Это, согласно статье 590 Налогового кодекса, – плата именно за использование ООПТ.

Спрашивается, всегда ли посещение нацпарка и пребывание на его территории следует считать использованием? И почему законодатель так прямо и не выразился? Ведь в вышеупомянутой статье 42 Лесного кодекса законодатель счел возможным говорить о "бесплатном пребывании". Так почему бы в отношении ООПТ не постулировать (добавив в статью соответствующего закона), что граждане имеют право на платное пребывание на территории туристской и рекреационной зон, а также зоны ограниченной хозяйственной деятельности ООПТ. И не было бы никакой двусмысленности.

Причина очевидна: в такой формулировке норма явно бы противоречила п.1 ст. 21 Конституции РК: "Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом". При этом право свободного передвижения является составной частью права на личную свободу. Да, в некоторых случаях это фундаментальное право человека может быть ограничено (воспоминания о режиме Чрезвычайного положения еще крайне свежи), но лишь временно и в исключительных случаях (войны, того же ЧП) или по приговору суда, или в отношении определенных категорий населения (например, иммигрантов).

В противном случае зачем было бы это право закреплять в Основном законе? Такой вопрос не могли не задавать себе законотворцы. Вот и выбрали путь юридической казуистики. В итоге де-юре свобода передвижения не нарушается (пребывание в ООПТ бесплатно прямо не запрещено), но де-факто гражданам за простое посещение нацпарка – без оказания им каких-либо услуг – приходится платить.

И если в более лесных краях, в том же Боровом, граждане могут выбрать, куда поехать на пикник: направо, в платный нацпарк, или налево, в бесплатный лесок – то, например, алматинцам в горах (а других лесов здесь, повторимся, нет) альтернатива, позволяющая бесплатно вкушать счастье общения с природой, по сути, отсутствует.

И к этой проблеме мы еще вернемся в финальной части статьи.

Какие ресурсы особо охраняемых природных территорий можно использовать?

Мы сейчас не говорим о предпринимательской деятельности, которую можно вести на территории ООПТ, заключив договор с нацпарком. Речь именно о посетителях.

Общее правило возможного использования ООПТ физическими лицами зафиксировано в статье 12 Закона РК "Об ООПТ", которая декларирует, что физические лица вправе пользоваться особо охраняемыми природными территориями в порядке, установленном уполномоченным органом. Как видим, норма права в статье 12 – бланкетная: по существу же порядок определен Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 685 "О внесении изменений и дополнения в приказ и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 554 "Об утверждении Правил пользования физическими лицами особо охраняемыми природными территориями". (Пояснение: в 2010 году уполномоченное ведомство – Комитет лесного хозяйства и животного мира – пребывало в составе именно Министерства сельского хозяйства, откуда летом 2019 года переведено в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.)

Документ гласит, что пользование ООПТ физическими лицами, в зависимости от установленного режима охраны, допускается лишь с одной из трех целей осуществления. Это: а) любительская (спортивная) охота и рыболовство; б) так называемые лесные побочные пользования (любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство) в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны; в) сенокошение и пастьба скота на специально выделенных участках.

Всё! Да и то, последний пункт может быть интересен не туристам, а разве что тем гражданам, чей дом или дача, так случилось, оказались в границах нацпарка. Кстати, они за использование ООПТ платить не должны согласно пункту 3 статьи 590 НК.

Очень может быть, что инспектор нацпарка, встретив вас в лесу с корзиной, сообщит, что для сбора нужно приобрести так называемый Лесной билет. Такая опция действительно имеется. Если желаете набрать разрешенных к сбору дикоросов сверх нормы, следует заплатить. Но имейте в виду, что если норма не превышена, то за нее вы уже заплатили – вышеупомянутые 0,1 МРП за пользование ООПТ.

А нормы сбора грибов-орехов-ягод определяют, как уже говорилось, маслихаты соответствующих административно-территориальных единиц. То есть, например, три килограмма малины в алматинских горах и тридцать килограммов земляники – в Боровом.

Здесь та же ситуация, что и в случае с разрешением на вылов рыбы. Если инспектор пытается убедить вас, что Лесной билет для сбора необходим в любом случае, рекомендуйте учить матчасть. А можете распечатать крупным шрифтом вышеуказанный Приказ министра экологии, заламинировать и подарить инспектору.

А иначе какое использование ООПТ разрешает гражданам статья 12 Закона "Об ООПТ"? Или речь идет лишь о возможности подышать воздухом и позагорать? Но ведь воздух и солнечное излучение – не ресурсы нацпарка, поэтому он не может и брать плату за пользование ими.

А теперь позвольте вернуться к анонсированной выше проблеме. А именно, все горные ущелья близ крупнейшего города в Казахстане относятся к ГНПП "Иле-Алтау". Только здесь алматинцы имеют возможность отдохнуть на природе в живописной и комфортной в плане климата среде, но все эти места – платные! Нет бесплатной альтернативы. С связи с чем уместно задаться вопросом.

Почему государство не предоставляет право бесплатного посещения и пребывания на территории национальных парков?

Закрепленный в законодательстве принцип платности использования ООПТ этому не мешает, поскольку речь не об использовании, а о пребывании. Это следует не только из закона, но того же требует и элементарная справедливость (и для правового государства это тоже не пустой звук): чтобы брать с людей деньги, надо что-то дать им взамен. Это именно должна быть предпринимательская деятельность: организация туристских маршрутов, троп, устройство бивуачных стоянок и смотровых площадок, пляжей, лодочных станций, пунктов проката водных видов транспорта (из п. 4 ст. 45 Закона об ООПТ)... А не типичный "шлагбаумный бизнес", когда деньги с прохожих берут просто за вход.

Так что, допустив бесплатное пребывание посетителей в нацпарках, законодатель никаких основополагающих принципов не нарушит. А, наоборот, будет способствовать торжеству ч.1 статьи 31 Конституции РК, которая гласит: "государство ставит целью защиту окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека". То есть хорошая экология – не самоцель, а все действия государства по защите природы имеют смысл только тогда, когда эта замечательная природа доступна гражданам и, таким образом, может благоприятствовать их жизни и здоровью.

Кстати, бесплатный доступ людей к природным благам не только оправдан, но и совсем для государства не накладен. Сегодня предполагается, что платность – это такое необходимое условие существования в современном капиталистическом мире, мол, что вы хотите – рынок, значит, за все надо платить! Но дело в том, что экономического эффекта от платности ООПТ практически никакого. Для доказательства обратимся к Статистическому бюллетеню Министерства финансов РК, а год выберем ну, например, 2018-й, чтобы не слишком давно, но и данные проверенные уже были. И что же мы видим?

Республиканские ООПТ в рассматриваемом году принесли в бюджет РК 2 миллиарда 425 миллионов тенге. При этом общие доходы бюджета составили 13 триллионов 276 миллиардов тенге, в том числе налоги – 11 триллионов 91 миллиард. Это значит, что доля ООПТ в общенациональном доходе – 18 тысячных процента! Согласитесь, не такая уж заметная доля. А если учесть, что в нее входит плата, взятая со всех, в том числе с предпринимателей, то доля посетителей будет еще меньшей, стремясь к математической погрешности...

Не работает в этом случае и ходульный аргумент, что посетители нацпарка платят как бы за чистоту, обеспечиваемую работниками парка (порой, правду сказать, именно что "как бы"), то есть плата не только по букве закона справедлива, но еще и по его духу.

Но нет – деньги идут напрямую в бюджет, местные уборщики их не видят. Да потом из бюджета нацпарки и финансируются, но, как и в случае с платными дорогами, хочется напомнить, что мы, любители автомобилей и природы, и без того платим налоги (и не один). И для того, заметьте, платим, чтобы бесплатно (ведь мы уже заплатили) пользоваться затем разного рода благами: средним образованием и скорой помощью, защищенностью от разной экстремистской сволочи снаружи госграниц и обеспечиваемым полицией порядком внутри них, упомянутыми дорогами... Но в том числе – также и возможностью в своей родной стране наслаждаться благом общения с природой. Причем безвозмездно – с чего, между прочим, и начинается Родина. Потому что платить – это, как ни крути, приобретать то, что по праву не твое, чужое.