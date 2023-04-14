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Елена Рыбакина обыграла Веронику Фальковскую

Теннис Победа Польша Фото: ktf.kz
Седьмая ракетка планеты Елена Рыбакина выиграла у Вероники Фальковской в рамках противостояния Кубка Билли Джин Кинг-2023 между Казахстаном и Польшей и тем самым повысила шансы своей команды на выход в финальную часть командного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором матче игрового дня Кубка БДК встречалась c 254-й ракеткой мира Вероникой Фальковской. Легкой прогулки для чемпионки "Уимболдона", как говорили многие перед встречей, не получилось. Польская теннисистка показала все свое мастерство и сопротивлялась до последнего, что нужно отметить в ее игре. 

Все же класс финалистки AusOpen-2023 сказался, и она завершила матч в свою пользу за 1 час и 25 минут – 6:3, 6:4, и 2:0 по результатам двух встреч. Победа Рыбакиной приблизила наших девушек к выходу в финальную часть мирового первенства среди лучших женских сборных мира. Стоит отметить, что Елена провела первую игру на грунте в этом сезоне.   


Чуть ранее в стартовом поединке второй номер казахстанской команды Юлия Путинцева переиграла Магду Линетт. 

Чтобы гарантировать выход женской сборной Казахстана в финал ЧМ-2023, Елене Рыбакиной надо 15 апреля обыграть в третьем матче одиночного разряда польскую теннисистку Магду Линетт. Начало этой игры – в 13:30 по времени Астаны.  

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