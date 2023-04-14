Ситуация в Украине: Китай не намерен продавать оружие, началась внезапная проверка Тихоокеанского флота

Фото: mil.ru

ВСУ отрабатывают новые виды вооружения для применения в Крыму, в Госдуме рассматривают возможность запретить получать доход в России деятелям культуры, выступающим против РФ, сообщает Zakon.kz.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наглость Запада "переходит все пределы", поскольку он оказывает давление на страны-партнеры России с целью заставить их отказаться от сотрудничества с Москвой.

Джеку Тейшере, арестованному по подозрению в утечке документов Пентагона, официально предъявили обвинение в изъятии, хранении и передаче секретной информации.

В ДНР задержана группа лиц, подозреваемых в совершении покушения на главу полиции Мариуполя Москвина.

В Госдуме РФ создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры.

Союзники Киева больше не верят в успешное контрнаступление ВСУ в 2023 году, пишет Bloomberg.

Китай не намерен продавать оружие странам, так или иначе вовлеченным в конфликт в Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган, его цитирует Associated Press.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил Польше исчезновением после слов премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о праве Киева наносить удары по России.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в экономическом плане Украина является несуществующей страной, циничны.

Министр обороны РФ Шойгу объявил о внезапной проверке Тихоокеанского флота – он в полном составе поднят по тревоге для проведения внезапной проверки и приведен в высшую степень боевой готовности.

Дания пообещала в ближайшие недели передать Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Британии Риши Сунаком оборонные потребности и усиление поддержки Киева.

Беларусь намерена разместить стратегическое ядерное оружие, если Запад продолжит угрозы.

Украина, Молдова и Румыния приняли совместное заявление о борьбе с "российской пропагандой".

ВСУ отрабатывают новые виды вооружения для применения в Крыму – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

США работают вместе с Евросоюзом над тем, чтобы Украина могла соответствовать стандартам по вступлению в ЕС, и надеются на начало переговоров к концу текущего года. Читайте также Министр национальной экономики РК поделился результатами сотрудничества РК и Всемирного банка Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями Станислав Канкуров стал главой Алматинского городского филиала партии Amanat

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